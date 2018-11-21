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Борис Игнатьев: у нас не хватает искусных мастеров

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал поражение подопечных Станислава Черчесова от команды Швеции в матче Лиги наций (0:2) и невыход в элитный дивизион турнира.

- Что случилось со сборной России?

- Трудно сказать. Нужно знать для этого внутреннюю кухню, то, что сейчас там происходит. То, что мы потеряли ту страсть в игре и хорошее функциональное состояние, это заметно. По первому тайму было видно, что мы проигрывали сопернику в кондициях и были хуже мотивированы - отсюда не вышли на свой уровень, не могли переиграть шведов в функциональной подготовке. Они были быстрее и мобильнее, вели единоборства. При простецкой, очень прогнозируемой, но при этом очень надежной игре. В надежности они намного нас превосходили. Было у нас столько брака. И, наверное, мы держали в уме ничейный счет, который нас устраивал. Мы играли, исполняя выездную модель: отдавали территорию, мяч, пытались контратаковать.

- Никак не может наша команда забить.

- У нас не хватает искусных мастеров. Если Дзюба не забьет, нам очень сложно приходится. У нас невелик подбор футболистов хорошего уровня. Таких, как Головин, Черышев, Зобнин. Если этих игроков нет, мы теряем подвижность, скорость и хорошее комбинационное начало. Ну и Дзюба. При условии, если он в хорошем состоянии, то при его жажде вести борьбу, то это очень хороший для нашей команды игрок.

- Расстроились, что наша сборная не вышла в элитный дивизион?

-Это не самое страшное. Важно понимать, как играешь, как выстраиваешь игру, какая платформа этой игры. Если мы не превосходим соперника в физических кондициях, нам сложно что-то противопоставить ему. Неприятно, конечно, но я больше расстраиваюсь не потому, что проиграла сборная, а потому, что мы не реагируем на то,что происходит в нашем футболе. То, что у нас нет игроков хорошего уровня, а юношеский футбол в загоне, и никто им по-настоящему, по-серьезному, не занимается. Нужно фундаментальное изменение ситуации. Мы счастливы, что обыгрываем Саудовскую Аравию, что одну игру по одиннадцатиметровым выигрываем.

Rusfootball.info
Теги: Игнатьев Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 09:49
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#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 10:27)
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Болеет за:
«Спартак»
u nas ne xvataet normalnoi podgotovki yunix futbolistov, kotoraya vya korrumpirovana


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 09:56)
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в центре не хватило Зобнина, он там все выжигал и равных ему сейчас нет, в атаке не хватило креатива Черышева в первую очередь, ну и Головин мог бы хоть что-то придумать


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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