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Артем Дзюба: хоть закончили на не очень хорошей ноте, но в целом сезон успешный - будем прибавлять в будущем

Капитан сборной России Артем Дзюба заявил, что национальная команда провела хороший год.

"Обидно, конечно, что не прошли дальше. Значит, нам надо поработать над ошибками. В целом год все равно получился позитивный и успешный, хоть закончили на не очень хорошей ноте. Будем прибавлять в будущем", - заявил Дзюба.

Пресс-служба РФС
Теги: Дзюба Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 13:45
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#5  Сибирячок   (Сегодня, 15:21)
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Болеет за:
«Спартак»
ты прибавить можешь только в жировой массе. Вчера увидел это жирное бревно и просто охуел. Оно же на ногах уже не стоит.

Цитата: utekay
Запал кончился, несколько основных отсутствовало, вот и результат... нах вообще эта Лига наций нужна?

Дура, это замена товарищеским матчам вообще то.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:43)
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Болеет за:
«Динамо» М
Каким образом вы тов Дзюба будете прибавлять?? добавите себе росту сантиметров 20-25 или пришьете третью ногу???

Цитата: utekay
Запал кончился

А где ты этот запал увидел??? в игре с турками? ---сразу было ясно попадутся команды топ уровня и нашим батырам кердык,хотя шведы не топ уровень,но все же писдюлей подкинули..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 14:29)
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Болеет за:
«Зенит»
Запал кончился, несколько основных отсутствовало, вот и результат... нах вообще эта Лига наций нужна?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Интересно за счет чего прибавлять? Технический уровень игроков в целом индивидуально низкий. Это показала недавно Германия. Просто не хотела нас унижать. Во втором тайме немцы просто не играли, а катали мяч... Если бы играли - было бы 5:0.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:51)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
vot tolko ne nado nam ugrozhat pribavleniem nam, Artyom!)))))))))))


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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