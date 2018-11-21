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Анатолий Бышовец: с Чаловым можно связывать будущее сборной России

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец ответил на вопрос о том, почему Станислав Черчесов не выпустил лучшего бомбардира РПЛ Федора Чалова на поле в матче со Швецией (0:2).

"Это всё-таки прерогатива главного тренера решать такие вопросы. У нас нет возможности оценить эту ситуацию, мы не находимся в команде, чтобы оценить, в какой состоянии находится Чалов. Конечно, он перспективный игрок. С ним можно связывать будущее сборной", — цитирует Бышовца RT.
Теги: Бышовец Чалов Сборная России
Сегодня, 17:04
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#5  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 19:49)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Черчесову уже сейчас нужно собрать в сборную молодых перспективных футболистов. А их появилось не мало в таких клубах как Зенит (Кузяев, Кокорин-если не посадят), Краснодар (Жигулев, Сулейманов Магомед-Шапи), Спартак (Джикия, Рассказов, Зобнин, Ташаев), ЦСКА (Чалов ,Жамалетдинов, Ахметов, Кучаев, Обляков, Чернов) , Локомотив (Лысов, Миранчуки, Баринов), Ростов (Гулиев, Скопинцев), Рубин (Коновалов, Сорокин) и начинать готовить ее. Есть еще Черышев, Головин и Фернандес. В сборной уже не должно быть Газинского, Набабкина, Шатова, Мамаева, Полоза, Ерохина, Игнатьева, Кудряшова и даже Дзюбы.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 17:56)
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Болеет за:
«Спартак»
Чалова нужно было выпускать,но видать Черчесов получает зарплату из газпрома,иначе трудно понять что в сб делает нулевой зеболотный.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  Lino   (Сегодня, 17:48)
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Болеет за:
ЦСКА
мы не находимся в команде, чтобы оценить, в какой состоянии находится Чалов


Он находится в состоянии - "нужно обжиться в нашем коллективе", что тут неясного?
Можно "связать будущее сборной" - сборной этак 2028 года, Спешить не надо, пусть у них там всякие Эдсоны и Килианы с ранья играют, у нас раньше 30 не обживёшься.
Регистрация: 19.08.2018 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 17:21)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
у парнишки явно есть талант, но он пока по сути сыграл пол сезона на уровне только, да и то в России, а уже оды начали петь и расписали перспективы на 20 лет вперед... а потом удивляемся почему у нас футбол в опе

если не ошибаюсь - это его третий сезон
просто два предыдущих он играл сезонно
а в этом именно что ровно
да, психика еще молодого парня. и Акинфеев про это говорил. ему главное это в себе побороть


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 17:11)
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у парнишки явно есть талант, но он пока по сути сыграл пол сезона на уровне только, да и то в России, а уже оды начали петь и расписали перспективы на 20 лет вперед... а потом удивляемся почему у нас футбол в опе


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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