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РФС при участии Мутко поддержал кандидатуру Инфантино на пост президента ФИФА

Сегодня в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС в расширенном составе, в том числе при участии вице-премьера РФ Виталия Мутко.

На заседании бюро исполкома было принято решение представить (поддержать), руководствуясь положениями устава ФИФА, а также статьями 29 и 31 Устава РФС, кандидатуру Джанни Инфантино на пост президента ФИФА (выборы в 2019 году).

Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже. Инфантино был избран на этот пост в феврале 2016 года после коррупционного скандала, в результате которого пост главы организации покинул Йозеф Блаттер.

РФС
Теги: Мутко
Сегодня, 21:29
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#1  студия дускай   (Сегодня, 22:01)
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свой человек
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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