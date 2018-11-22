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Дмитрий Селюк: "Нант" хочет купить у "Спартака" Адриано? Это утопия

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Луиса Адриано из "Спартака".

"Когда пишут, что его хочет купить "Нант" или другие клубы, то это утопия. Во Франции таких зарплат не платят. Такую зарплату в 3-4 миллиона, которую он получает, ему не будут платить в европейской стране. И я не думаю, что кто-то возьмет его в России. "Краснодар" его не возьмет. У них умный руководитель Галицкий, и он такого игрока не будет брать, чтобы тот ему развалил команду. У него и так есть бразильцы, и если придет еще один, то появится группа, которая может развалить любую команду. "Зенит"? Не вышел Луиска для них. "Локомотив" только подписал Смолова, и будет смешно, если они возьмут такого, как Адриано. У них и так играют пенсионеры, кому за 33. А больше платить никто не будет. ЦСКА он не нужен, и такую зарплату они платить не будут. Я хочу вам сказать, что он нигде никого не найдет.

Также я считаю, что "Спартак" сделал правильный выбор в пользу Кононова, он проповедует спартаковский футбол. Если ему дадут работать в его манере, то я уверен, что это принесет большую пользу команде. На месте руководства "Спартака" с приходом нового тренера я бы начал очищение и строительство новой команды, убрав весь балласт. "Спартак" должен окунуться в прорубь и смыть с себя все прошлое и начать строительство заново", - цитирует Селюка Sport24.
Теги: Селюк Адриано Нант Спартак
Сегодня, 21:24
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#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:34)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Утопия - это покупка твоего длинного негра Траоре. Вернее , покупка не утопия, а надежда на его игру - вот это утопия.

А чё ж ты про утопию Л. Адриано не говоришь? Что Лассина оказался утопией не спорю, но он был бесплатным. А за Адриану сколько заплатили, не напомнишь?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 21:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Утопия - это покупка твоего длинного негра Траоре. Вернее , покупка не утопия, а надежда на его игру - вот это утопия.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  хэн  липецк (Сегодня, 21:30)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
согласен
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
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