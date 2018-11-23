Юрий Сёмин: по-моему, ещё никто не добавлял всего одну минуту (видео)

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после поражения от «Урала» назвал причину такого результата и выразил недоумение по поводу количества добавленных минут ко второму тайму, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.– Да, больше никакого не может быть.– Моменты были и во втором тайме, не было агрессии, чтобы забить мяч, чтобы удержать преимущество. Не было принципиального начала в единоборствах, поэтому и проиграли. Сегодня кто больше хочет, тот и выигрывает.– Тяжёлый период, все в разной форме приехали, но это есть в календаре и никак нас не оправдывает.– Он хорошо играл, но 2 тайма не мог играть. Идея была в том, что Тугарев играет первый тайм, а дальше минут 30 Фарфан, поскольку он прилетел только сегодня ночью. Может и не надо было его менять, у него было 2 хороших момента. Надо было их реализовывать.– Эту тему мне уже не хочется поднимать, мы говорим сейчас о матче.– Пускай он что угодно отвечает, сейчас пресс-конференция об этом матче. Если есть вопросы, пусть придёт и задаст мне. Если есть моменты, которые вызвали интерес, значит книга интересная, заинтересовала его. Кто он такой, этот Кирилл?– Оценивать мне очень сложно. Оценивать один эпизод я могу. Ну как? По-моему, одну минуту ещё никто не прибавлял. Столько замен, пауз, в такой ситуации прибавляют от трёх до пяти.