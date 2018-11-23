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Юрий Сёмин: по-моему, ещё никто не добавлял всего одну минуту (видео)

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после поражения от «Урала» назвал причину такого результата и выразил недоумение по поводу количества добавленных минут ко второму тайму, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– Мануэл Фернандеш провёл весь матч на скамейке, это чисто спортивное решение?

– Да, больше никакого не может быть.

– Почему во втором тайме начались проблемы с созданием моментов?

– Моменты были и во втором тайме, не было агрессии, чтобы забить мяч, чтобы удержать преимущество. Не было принципиального начала в единоборствах, поэтому и проиграли. Сегодня кто больше хочет, тот и выигрывает.

– Связываете ли вы результат с отъездом игроков в сборной?

– Тяжёлый период, все в разной форме приехали, но это есть в календаре и никак нас не оправдывает.

– У Тугарева были моменты, неуверенность подвела?

– Он хорошо играл, но 2 тайма не мог играть. Идея была в том, что Тугарев играет первый тайм, а дальше минут 30 Фарфан, поскольку он прилетел только сегодня ночью. Может и не надо было его менять, у него было 2 хороших момента. Надо было их реализовывать.

– Информация о том, что руководство хочет с вами расстаться, связано с неудачными результатами в Лиге чемпионов?

– Эту тему мне уже не хочется поднимать, мы говорим сейчас о матче.

– Читали ли ответ Кирилла Котова на слова из вашей книги?

– Пускай он что угодно отвечает, сейчас пресс-конференция об этом матче. Если есть вопросы, пусть придёт и задаст мне. Если есть моменты, которые вызвали интерес, значит книга интересная, заинтересовала его. Кто он такой, этот Кирилл?

– Игроки долго выговаривали арбитру, как оцените судейство?

– Оценивать мне очень сложно. Оценивать один эпизод я могу. Ну как? По-моему, одну минуту ещё никто не прибавлял. Столько замен, пауз, в такой ситуации прибавляют от трёх до пяти.
Теги: Семин Локомотив Урал Rвидео
Вчера, 23:03
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8
(6)
#8  dryhnozaurus   (Сегодня, 01:45)
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну, его спросили, он ответил. Не уверен, что это надо было говорить, но это его право. Я считаю, что лишнее высказывание. Игра хорошая, Парфенов молодец.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
#7  anonymous   (Сегодня, 00:41)
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  •  (2)

и не поспоришь, добавил бы 1.5 минуты был бы разгром Урала
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#6  starichek1948  г.Санкт-Петербург (Сегодня, 00:11)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Больше сказать-то нечего,пора на покой,пока-пока.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:10)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Минимум две минуты должен был добавлять, да и три не слишком много, но понятно, что нужно конкурента немножко на привязи держать, в вск. Зенит играет.

Шизанутая локогерлз
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  karfagen  Dresden (Сегодня, 00:07)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
самое нелепое, что я слышал от тренера в отношении проигранного матча за последнее время


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#3  Сыч  Вологда (Вчера, 23:48)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Ебаный в рот! Мы проиграли не из-за минуты.
А потому, что Миранчуки сопли искали на поле...
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 23:41)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Поговорку про плохого танцора никто не отменял. 40 минут не хватило, а вот за 42, несомненно, отыгрались бы...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:08)
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Минимум две минуты должен был добавлять, да и три не слишком много, но понятно, что нужно конкурента немножко на привязи держать, в вск. Зенит играет.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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