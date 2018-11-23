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Дмитрий Парфёнов: сейчас приедем в "минус 15" и будем тренироваться в манеже (видео)

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов пообщался с журналистами после победы над "Локомотивом" (2:1), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– В начале сезона команда выглядела не очень хорошо, сейчас здорово играет, двигается. Вы специально не форсировали форму сначала?


- У нас и в начале сезона было хорошее качество игры. Может немного не везло. Но сегодня удача была на нашей стороне. Помогла нам дотерпеть.

Мы верили в себя, верили в то, что здесь можно играть. Заключительный матч первого круга. У нас было пару неудачных матчей, где из-за простых ошибок, мы потеряли очки.

- Оставшиеся две игры вы будете играть на выезде. Это вызывает какие-то сложности в подготовке?


- Ну сейчас приедем в "минус 15", будем в манеже тренироваться.

- Почему вы не сделали ни одной замены, когда подсели в концовке?

- Ну соперник добавил. Плюс в такую игру войти очень непросто. И судья, к тому же, добавил бы еще некоторое время. Замена не всегда поможет. Так или иначе мы выиграли. Так что слова благодарности ребятам.

- Денис Кулаков сказал, что вы на тренировках отрабатывали такие удары. Это так или это творческая придумка?

- Не знаю, что Денис вам сказал. Мы тренируемся каждый день...

- Каждый день забиваете такие мячи?

- Ну вы же на тренировках не бываете...

- Следите ли за ПФЛ, где ваша бывшая команда "Текстильщик" ведёт борьбу за первое место со второй командой "Локомотива" "Казанкой"?

- Стараюсь следить за всеми матчами, но времени не хватает.
Теги: Парфенов Урал Локомотив Rвидео
Вчера, 23:08
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