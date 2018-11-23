Дмитрий Парфёнов: сейчас приедем в "минус 15" и будем тренироваться в манеже (видео)

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов пообщался с журналистами после победы над "Локомотивом" (2:1), передает корреспондентГригорий Калёнов.- У нас и в начале сезона было хорошее качество игры. Может немного не везло. Но сегодня удача была на нашей стороне. Помогла нам дотерпеть.Мы верили в себя, верили в то, что здесь можно играть. Заключительный матч первого круга. У нас было пару неудачных матчей, где из-за простых ошибок, мы потеряли очки.- Ну сейчас приедем в "минус 15", будем в манеже тренироваться.- Ну соперник добавил. Плюс в такую игру войти очень непросто. И судья, к тому же, добавил бы еще некоторое время. Замена не всегда поможет. Так или иначе мы выиграли. Так что слова благодарности ребятам.- Не знаю, что Денис вам сказал. Мы тренируемся каждый день...- Ну вы же на тренировках не бываете...- Стараюсь следить за всеми матчами, но времени не хватает.