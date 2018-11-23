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Юрий Бавин: сплоченность, работа и удача - вот причины наших шести волевых побед (видео)

Полузащитник "Урала" Юрий Бавин пообщался с журналистами после победы над "Локомотивом" (2:1), передает корреспондент Rusfootball.info



- Сперва вы грохнули "Спартак", а теперь "Локомотив". Вы новая гроза грандов?

- Ну я бы не стал так громко это говорить. В Москве против грандов всегда приятно играть. Они классно играют и и дают играть другим, оставляют зоны. Для нас все хорошо складывается. Идем от игры к игре, посмотрим, что выйдет в конце.

- Ты очень легко заработал пенальти на Хеведесе. Чемпион мира уже не тот?

- (смеется) Да нет, просто стечение обстоятельств. Почувствовал контакт, упал - воспользовался ошибкой.

- Как тебе вообще оборона соперника? не слишком ли медленно они передвигались?


- Я так не думаю. Хорошая команда. Впереди скорость, сзади опытные игроки. Но мы больше отталкивались от своей игры. Мы знаем как пользоваться своими моментами в контратаках.

- Все шесть побед вы одержали со счетом 2:1. Что это за магия чисел?


- И большинство побед волевых. Я думаю, что это сплоченность, это работа, и удача, без которой никуда.

Rusfootball.info
Теги: Урал Локомотив Rвидео
Вчера, 23:19
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