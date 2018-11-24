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"Оренбург" с минимальным счетом выиграл у "Уфы"

В матче 15-го тура чемпионата России "Оренбург" одержал победу над "Уфой".

Чемпионат России

15 тур

"Оренбург" – "Уфа" 1:0

Гол: Сутормин, 81

Нереализованный пенальти: Сутормин, 59

"Оренбург": Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Попович (Алвеш, 80), Деспотович (Козлов, 80).

"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Пауревич, Салатич (Кротов, 87), Тилль, Сысуев (Бизяк, 34), Игбун.

Предупреждения: Аликин, 56, Беленов, 64

Удаление: Аликин, 61
Теги: Оренбург Уфа
Сегодня, 18:23
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#3  Конек   (Сегодня, 18:40)
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Цитата: utekay
хе...свиньи теперь на 10-ом месте smirk smirk

не на 10 месте, а в десятке лучших клубов страны! smile
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#2  Бриг   (Сегодня, 18:30)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Этакий зимний футбол при -9
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 18:25)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
хе...свиньи теперь на 10-ом месте smirk smirk


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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