Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:16
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (21)
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (21)
16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
12:58
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
12:17
Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
"Оренбург" с минимальным счетом выиграл у "Уфы"
В матче 15-го тура чемпионата России "Оренбург" одержал победу над "Уфой".
Чемпионат России
15 тур
"Оренбург" – "Уфа" 1:0
Гол: Сутормин, 81
Нереализованный пенальти: Сутормин, 59
"Оренбург": Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Попович (Алвеш, 80), Деспотович (Козлов, 80).
"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Пауревич, Салатич (Кротов, 87), Тилль, Сысуев (Бизяк, 34), Игбун.
Предупреждения: Аликин, 56, Беленов, 64
Удаление: Аликин, 61
Чемпионат России
15 тур
"Оренбург" – "Уфа" 1:0
Гол: Сутормин, 81
Нереализованный пенальти: Сутормин, 59
"Оренбург": Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Попович (Алвеш, 80), Деспотович (Козлов, 80).
"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Пауревич, Салатич (Кротов, 87), Тилль, Сысуев (Бизяк, 34), Игбун.
Предупреждения: Аликин, 56, Беленов, 64
Удаление: Аликин, 61
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.