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Андрей Кобелев: удивлен результатом матча "Динамо" - "Енисей"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал домашнее поражение столичной команды от "Енисея" (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

"Удивлен результатом. "Динамо" последние матчи забивало мало, но я никак не рассчитывал на поражение, минимум — ничья. Нельзя сказать, что команде не хватало Соу. Игра команды не должна зависеть от одного игрока", - цитирует Кобелева Sport24.
Теги: Кобелев Динамо Енисей
Сегодня, 19:03
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#1  nofrills  Москва (Сегодня, 19:50)
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Болеет за:
«Динамо» М
а тебе вообще слово динамо произносить нельзя !
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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