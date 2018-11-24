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Михаил Комков: нам должно было когда-то повезти
После матча 15 тура РПЛ, в котором "Енисей" на выезде обыграл «Динамо» 0:1, свой комментарий к игре дал полузащитник красноярцев Михаил Комков.
- С победой. Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Получился очень тяжёлый матч. По другому и быть не могло. «Динамо» на своём поле обыграло даже «Зенит». неплохо начали, пытались высоко прессинговать хозяев. Даже начало осталось за нами на мой взгляд. Как сказал Дмитрий Антольевич в перерыве, даже где-то слишком рано забил! Потому, что стали прижиматься к своим воротам, допускать много ошибок. Где-то можно было ещё убегать, пытаясь поймать игроков «Динамо» на контратаках. А мы пытались после гола играть от обороны. А тренер наоборот этого не хотел. И в перерыве внёс как раз в этом ключе коррективы. И во втором тайме мы стали действовать уже можно сказать посмелее. «Динамо» оказывало конечно очень серьёзное давление, где-то нам чуть больше повезло, но когда-то это должно было случиться! Потому, что было очень много матчей, где показывая хорошую игру мы в результате нелепо проигрывали. И в этом матче наконец Фортуна улыбнулась нам.
- Первый гол случился уже на 3 минуте и получился несколько курьёзным. Вспомни этот эпизод с твоим участием.
- Ушёл в центр, на замахе обыграл соперника, попытался пробить. Получился рикошет, и мяч оказался в ближнем углу ворот. Просто были моменты у нас, когда были и штанги и перекладины но не залетал мяч в ворота. Здесь повезло больше. Но ещё раз повторюсь-нам должно было когда-то повезти.
- Почему всё-таки не удалось удержать счёт и за счёт чего «Динамо» удалось забить гол?
- «Динамо» очень сильно давило и в первом тайме, и во втором тайме у них было два хороших нападающих, которые хорошо играют головой. Это давление и привело к тому, что динамовцы забили свой гол. Но динамовцы и до этого несколько раз «валились» в штрафной выпрашивая пенальти.
- Второй гол «Енисея» получился можно сказать шедевральным. Твой комментарий.
- Да, действительно, Димка (Дмитрий Ятченко прим.) просто красавчик. Попросил пробить штрафной, был уверен в себе. Позавчера ещё в манеже на восстановительной тренировке били штрафные и у него очень хорошо получались удары. Я ему сказал-давай так же, как на тренировке. И он великолепно исполнил удар.
- Защитник «Енисея» Дугалич был заменён уже на 6 минуте матча. Что случилось с Раде и какой предварительный диагноз?
- У Дугалича было небольшое повреждение, и в этом моменте у него кольнуло и он понял, что не сможет дальше продолжать матч. Икроножная мышца. Будем надеяться, что ничего серьёзного.
Rusfootball.info. С Михаилом Комковым общался Миша-Пират.
- С победой. Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Получился очень тяжёлый матч. По другому и быть не могло. «Динамо» на своём поле обыграло даже «Зенит». неплохо начали, пытались высоко прессинговать хозяев. Даже начало осталось за нами на мой взгляд. Как сказал Дмитрий Антольевич в перерыве, даже где-то слишком рано забил! Потому, что стали прижиматься к своим воротам, допускать много ошибок. Где-то можно было ещё убегать, пытаясь поймать игроков «Динамо» на контратаках. А мы пытались после гола играть от обороны. А тренер наоборот этого не хотел. И в перерыве внёс как раз в этом ключе коррективы. И во втором тайме мы стали действовать уже можно сказать посмелее. «Динамо» оказывало конечно очень серьёзное давление, где-то нам чуть больше повезло, но когда-то это должно было случиться! Потому, что было очень много матчей, где показывая хорошую игру мы в результате нелепо проигрывали. И в этом матче наконец Фортуна улыбнулась нам.
- Первый гол случился уже на 3 минуте и получился несколько курьёзным. Вспомни этот эпизод с твоим участием.
- Ушёл в центр, на замахе обыграл соперника, попытался пробить. Получился рикошет, и мяч оказался в ближнем углу ворот. Просто были моменты у нас, когда были и штанги и перекладины но не залетал мяч в ворота. Здесь повезло больше. Но ещё раз повторюсь-нам должно было когда-то повезти.
- Почему всё-таки не удалось удержать счёт и за счёт чего «Динамо» удалось забить гол?
- «Динамо» очень сильно давило и в первом тайме, и во втором тайме у них было два хороших нападающих, которые хорошо играют головой. Это давление и привело к тому, что динамовцы забили свой гол. Но динамовцы и до этого несколько раз «валились» в штрафной выпрашивая пенальти.
- Второй гол «Енисея» получился можно сказать шедевральным. Твой комментарий.
- Да, действительно, Димка (Дмитрий Ятченко прим.) просто красавчик. Попросил пробить штрафной, был уверен в себе. Позавчера ещё в манеже на восстановительной тренировке били штрафные и у него очень хорошо получались удары. Я ему сказал-давай так же, как на тренировке. И он великолепно исполнил удар.
- Защитник «Енисея» Дугалич был заменён уже на 6 минуте матча. Что случилось с Раде и какой предварительный диагноз?
- У Дугалича было небольшое повреждение, и в этом моменте у него кольнуло и он понял, что не сможет дальше продолжать матч. Икроножная мышца. Будем надеяться, что ничего серьёзного.
Rusfootball.info. С Михаилом Комковым общался Миша-Пират.
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