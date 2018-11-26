Валерий Газзаев поддержал идею Минспорта об отмене статуса легионеров для белорусских игроков

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев предложил распространить идею Минспорта не считать белорусских футболистов легионерами на все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС)."Если футболиста из Белоруссии не считать легионером, то почему игроков из других стран Таможенного союза ЕАЭС, среди которых кроме нашей страны и Белоруссии также и Казахстан, Армения и Киргизия, - считать? Ведь, к примеру, в Евросоюзе француз, играющий, предположим, в Германии или Великобритании, легионером не считается. А так, я поддерживаю предложение Минспорта", - цитирует Газзаева его пресс-служба.Ранее министерство спорта РФ предложило не считать белорусов легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу. Об этом говорится в проекте о внесении изменений в приказ Минспорта "Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации", который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.