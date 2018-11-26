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Валерий Газзаев поддержал идею Минспорта об отмене статуса легионеров для белорусских игроков

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев предложил распространить идею Минспорта не считать белорусских футболистов легионерами на все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Если футболиста из Белоруссии не считать легионером, то почему игроков из других стран Таможенного союза ЕАЭС, среди которых кроме нашей страны и Белоруссии также и Казахстан, Армения и Киргизия, - считать? Ведь, к примеру, в Евросоюзе француз, играющий, предположим, в Германии или Великобритании, легионером не считается. А так, я поддерживаю предложение Минспорта", - цитирует Газзаева его пресс-служба.

Ранее министерство спорта РФ предложило не считать белорусов легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу. Об этом говорится в проекте о внесении изменений в приказ Минспорта "Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации", который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

РИА
Теги: Газзаев
Вчера, 22:38
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#4  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:16)
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Болеет за:
«Зенит»
Отменяйте тогда лимит совсем нафиг. Какой в нем смысл, если каждый иностранный гондон, не вызывающийся в собственную сборную, может его обойти, получив паспорт, да еще и если из числа легионеров выпадут все белорусы, армяне,казахи и киргизы?
Дебилы напринимали тупых законов, а теперь ищут такие же тупые способы их обмануть.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  Капут  д. Малые Пердунки (Вчера, 23:12)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
С хохлами чёрт усатый не наигрался, за белорусов взялся))) Хотя бы что нибудь дельное предложил)))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:12)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Усатый как всегда активно лижет жопу властьпредержащим
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  DimonYA  Одинцово (Вчера, 22:44)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
какая поддержка если сборные разные ? в итоге в командах в основном натурализированные игроки будут + белорусы )))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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