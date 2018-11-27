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Андрей Червиченко: я всегда говорил, что нет чётких доказательств того, что это Глушаков "мутил воду"

Андрей Червиченко: я всегда говорил, что нет чётких доказательств того, что это Глушаков "мутил воду" Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал акцию игроков "красно-белых" в поддержку капитана команды Дениса Глушакова, а также критику в адрес коллектива со стороны экс-первой ракетки мира и болельщика клуба Евгения Кафельникова.

- Об акции:

Это правильно, ребята молодцы! Я всегда говорил, что нет чётких доказательств того, что Глушаков "мутил воду" и влиял на присутствие или отсутствие какого-то тренера. И поддержка всей команды говорит как раз о том, что плохого человека или виновника скандалов вокруг "Спартака" не стали бы поддерживать вот так все футболисты. Значит, всё что наплели на Глушакова в последнее время - не соответствует действительности.

- Об отрицательной реакции болельщиков на эту акцию:

Есть определённая группа болельщиков, которые плюются в интернете и заняться им больше нечем. Как правило они это делают когда пропускают школу, выплёскивая накопившиеся эмоции. Есть и ещё одна группа, которая с ума сходит в своём движении, и именно эта группа в первую очередь фонтанирует этими разговорами и вещами. Есть ещё одна группа - нормальных болельщиков, которые вообще всех этих разговоров не понимает, а свои мысли по этому поводу не высказывают. И в связи с этим создаётся ощущение, что все болельщики "Спартака" негативно относятся к Глушакову, потому что высказываются люди только с этой точкой зрения.

- О словах Кафельникова:

Женя тоже болельщик, который имеет право высказывать своё мнение. Ему кажется так, кому-то кажется по-другому. Но я не слышал, чтобы он заканчивал какие-то курсы, которые позволяли бы сказать, что его мнение основано на глубоком анализе происходящего в клубе. Думаю, Евгений находится ближе к людям, которые фонтанируют негативом в адрес Глушакова, поэтому и он поддерживает эту версию. Мне кажется, что его мысли больше спонтанные.

А вообще, очень странно, что Евгений Кафельников, будучи сам очень большим спортсменом, позволяет в адрес своих коллег по цеху выражения вроде "клоуны". На мой взгляд, это не очень корректно. Понимаю, когда в адрес тренеров, игроков или судей высказываются люди посторонние, но когда спортсмен спортсмена начинает склонять - это не совсем правильно.
Теги: Червиченко Спартак Глушаков Кафельников
Сегодня, 18:02
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(9)
#7  MAG554  UdSSR (Сегодня, 19:09)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
адекватность этого типа не к добру. заманивает пад-ло ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#6  Spartacus1971   (Сегодня, 19:02)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот сегодня всё по делу сказал,ты ли это?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#5  Riders1990  bunker (Сегодня, 18:59)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Червь дело сказал.Раз в год что то дельное у него проскакивает.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:51)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Впервые согласен с Червиченко, анализ отребья болельщицкого на 100 %
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  Denx   (Сегодня, 18:46)
  • -1
  •  (1)
online

Ну все всем федун отстегнул что бы и дальше играть этим дерьмом типа глушак
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#2  vvsl09  Камышин (Сегодня, 18:35)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Как ни странно, адекватное интервью. Походу сегодня поел нормально, раз желчь не прет.
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
#1  Liberator  Монако (Сегодня, 18:12)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Червиченко пурги нести не будет, сам спартаковец, и не простой, знает о чём говорит. Дебилов там через одного, но на то это и свинарник, что у них всегда есть свинья отпущения. Не повезло Глушакову.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
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