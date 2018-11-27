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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: я всегда говорил, что нет чётких доказательств того, что это Глушаков "мутил воду"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал акцию игроков "красно-белых" в поддержку капитана команды Дениса Глушакова, а также критику в адрес коллектива со стороны экс-первой ракетки мира и болельщика клуба Евгения Кафельникова.
- Об акции:
Это правильно, ребята молодцы! Я всегда говорил, что нет чётких доказательств того, что Глушаков "мутил воду" и влиял на присутствие или отсутствие какого-то тренера. И поддержка всей команды говорит как раз о том, что плохого человека или виновника скандалов вокруг "Спартака" не стали бы поддерживать вот так все футболисты. Значит, всё что наплели на Глушакова в последнее время - не соответствует действительности.
- Об отрицательной реакции болельщиков на эту акцию:
Есть определённая группа болельщиков, которые плюются в интернете и заняться им больше нечем. Как правило они это делают когда пропускают школу, выплёскивая накопившиеся эмоции. Есть и ещё одна группа, которая с ума сходит в своём движении, и именно эта группа в первую очередь фонтанирует этими разговорами и вещами. Есть ещё одна группа - нормальных болельщиков, которые вообще всех этих разговоров не понимает, а свои мысли по этому поводу не высказывают. И в связи с этим создаётся ощущение, что все болельщики "Спартака" негативно относятся к Глушакову, потому что высказываются люди только с этой точкой зрения.
- О словах Кафельникова:
Женя тоже болельщик, который имеет право высказывать своё мнение. Ему кажется так, кому-то кажется по-другому. Но я не слышал, чтобы он заканчивал какие-то курсы, которые позволяли бы сказать, что его мнение основано на глубоком анализе происходящего в клубе. Думаю, Евгений находится ближе к людям, которые фонтанируют негативом в адрес Глушакова, поэтому и он поддерживает эту версию. Мне кажется, что его мысли больше спонтанные.
А вообще, очень странно, что Евгений Кафельников, будучи сам очень большим спортсменом, позволяет в адрес своих коллег по цеху выражения вроде "клоуны". На мой взгляд, это не очень корректно. Понимаю, когда в адрес тренеров, игроков или судей высказываются люди посторонние, но когда спортсмен спортсмена начинает склонять - это не совсем правильно.
- Об акции:
Это правильно, ребята молодцы! Я всегда говорил, что нет чётких доказательств того, что Глушаков "мутил воду" и влиял на присутствие или отсутствие какого-то тренера. И поддержка всей команды говорит как раз о том, что плохого человека или виновника скандалов вокруг "Спартака" не стали бы поддерживать вот так все футболисты. Значит, всё что наплели на Глушакова в последнее время - не соответствует действительности.
- Об отрицательной реакции болельщиков на эту акцию:
Есть определённая группа болельщиков, которые плюются в интернете и заняться им больше нечем. Как правило они это делают когда пропускают школу, выплёскивая накопившиеся эмоции. Есть и ещё одна группа, которая с ума сходит в своём движении, и именно эта группа в первую очередь фонтанирует этими разговорами и вещами. Есть ещё одна группа - нормальных болельщиков, которые вообще всех этих разговоров не понимает, а свои мысли по этому поводу не высказывают. И в связи с этим создаётся ощущение, что все болельщики "Спартака" негативно относятся к Глушакову, потому что высказываются люди только с этой точкой зрения.
- О словах Кафельникова:
Женя тоже болельщик, который имеет право высказывать своё мнение. Ему кажется так, кому-то кажется по-другому. Но я не слышал, чтобы он заканчивал какие-то курсы, которые позволяли бы сказать, что его мнение основано на глубоком анализе происходящего в клубе. Думаю, Евгений находится ближе к людям, которые фонтанируют негативом в адрес Глушакова, поэтому и он поддерживает эту версию. Мне кажется, что его мысли больше спонтанные.
А вообще, очень странно, что Евгений Кафельников, будучи сам очень большим спортсменом, позволяет в адрес своих коллег по цеху выражения вроде "клоуны". На мой взгляд, это не очень корректно. Понимаю, когда в адрес тренеров, игроков или судей высказываются люди посторонние, но когда спортсмен спортсмена начинает склонять - это не совсем правильно.
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