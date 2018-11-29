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Виктор Пышкин: РПЛ шла навстречу всем предложениям "Локомотива" о переносе матчей

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что лига в этом сезоне выполнила все пожелания "Локомотива" по переносам матчей.

"На момент составления календаря все предложения клубов, участвовавших в еврокубках, были максимально учтены. "Локомотив" просил Премьер-Лигу в честь Дня железнодорожника провести матч второго тура дома, РФПЛ пошла навстречу, так же как и с другими письменными обращениями от клуба о датах проведения игр перед Лигой чемпионов. До старта группового раунда Лиги чемпионов у клуба был недельный цикл, то есть один матч в неделю. Из-за участия в Лиге чемпионов, а с 1/16 финала и в Олимп Кубке России, в котором с нынешнего сезона с 1/4 финала проводятся два матча, график игр заметно уплотнился, и поэтому матчи проходят через два дня на третий и через три на четвертый, в полном соответствии с регламентами соревнований, как и у остальных наших клубов, которые выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы", – цитирует Пышкина официальный сайт клуба.
Теги: Локомотив
Сегодня, 16:44
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:09)
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Болеет за:
«Локомотив»
В общем, тем кто хочет добиваться побед в еврокубках нужно сразу сливаться из КР.
Не было бы не нужного кубкового матча с Енисеем, возможно в Португалии бы Локо сыграл лучше.
ЦСКА вон перенесли кубковый матч на перерыв на сборную и они спокойно играли в ЛЧ.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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