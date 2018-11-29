Виктор Пышкин: РПЛ шла навстречу всем предложениям "Локомотива" о переносе матчей

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:50
Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров выйдут в основе "Спартака" в матче с "Рапидом" (7)
Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров выйдут в основе "Спартака" в матче с "Рапидом" (7)
14:59
Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR (2)
Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR (2)
14:31
Де Хеа готов продлить контракт с "МЮ", если он станет самым высокооплачиваемым игроком команды
Де Хеа готов продлить контракт с "МЮ", если он станет самым высокооплачиваемым игроком команды
12:25
Андрей Аршавин: я против натурализации. Одно дело, если человек родился в России, но бразильцы? (18)
Андрей Аршавин: я против натурализации. Одно дело, если человек родился в России, но бразильцы? (18)
11:55
"Боруссия" Д сделала 930 точных передач в матче с "Брюгге" - это второй результат по количеству передач в ЛЧ с 2003 года (2)
"Боруссия" Д сделала 930 точных передач в матче с "Брюгге" - это второй результат по количеству передач в ЛЧ с 2003 года (2)
11:27
Столе Сольбаккен: "Зенит" будет много владеть мячом и создавать моменты, так что ожидаем тяжёлый матч
Столе Сольбаккен: "Зенит" будет много владеть мячом и создавать моменты, так что ожидаем тяжёлый матч
10:55
Фанат ЦСКА, которому угрожала ампутация ноги после инцидента в римском метро, доставлен в Москву (5)
Фанат ЦСКА, которому угрожала ампутация ноги после инцидента в римском метро, доставлен в Москву (5)
00:33
Фортуна вернула должок: «Локомотив» обыграл «Галатасарай» и включился в борьбу за еврокубковую весну (3)
Фортуна вернула должок: «Локомотив» обыграл «Галатасарай» и включился в борьбу за еврокубковую весну (3)
Вчера, 23:51
Гильерме: "Локомотив" заслужил победу
Гильерме: "Локомотив" заслужил победу
Вчера, 23:43
Мацей Рыбус: реванш 3:0 не получился, но нас и 2:0 устраивает (1)
Мацей Рыбус: реванш 3:0 не получился, но нас и 2:0 устраивает (1)
Виктор Пышкин: РПЛ шла навстречу всем предложениям "Локомотива" о переносе матчей
Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что лига в этом сезоне выполнила все пожелания "Локомотива" по переносам матчей.
"На момент составления календаря все предложения клубов, участвовавших в еврокубках, были максимально учтены. "Локомотив" просил Премьер-Лигу в честь Дня железнодорожника провести матч второго тура дома, РФПЛ пошла навстречу, так же как и с другими письменными обращениями от клуба о датах проведения игр перед Лигой чемпионов. До старта группового раунда Лиги чемпионов у клуба был недельный цикл, то есть один матч в неделю. Из-за участия в Лиге чемпионов, а с 1/16 финала и в Олимп Кубке России, в котором с нынешнего сезона с 1/4 финала проводятся два матча, график игр заметно уплотнился, и поэтому матчи проходят через два дня на третий и через три на четвертый, в полном соответствии с регламентами соревнований, как и у остальных наших клубов, которые выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы", – цитирует Пышкина официальный сайт клуба.
"На момент составления календаря все предложения клубов, участвовавших в еврокубках, были максимально учтены. "Локомотив" просил Премьер-Лигу в честь Дня железнодорожника провести матч второго тура дома, РФПЛ пошла навстречу, так же как и с другими письменными обращениями от клуба о датах проведения игр перед Лигой чемпионов. До старта группового раунда Лиги чемпионов у клуба был недельный цикл, то есть один матч в неделю. Из-за участия в Лиге чемпионов, а с 1/16 финала и в Олимп Кубке России, в котором с нынешнего сезона с 1/4 финала проводятся два матча, график игр заметно уплотнился, и поэтому матчи проходят через два дня на третий и через три на четвертый, в полном соответствии с регламентами соревнований, как и у остальных наших клубов, которые выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы", – цитирует Пышкина официальный сайт клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.