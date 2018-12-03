"Краснодар" по итогам 16 туров РПЛ показал лучший результат в своей истории

"Краснодар", обыграв в 16-м туре РПЛ "Урал" (2:0), добился третьей подряд победы в РПЛ.После 16 туров "быки" набрали 32 очка - это их лучший результат за все годы выступления в турнире.Кроме того, "Краснодар" занимает наиболее высокое место в таблице (2-е), забил больше всего мячей (30) и имеет лучшую разность (+18) в истории клуба по итогам 16 туров.