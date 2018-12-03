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"Краснодар" по итогам 16 туров РПЛ показал лучший результат в своей истории

"Краснодар", обыграв в 16-м туре РПЛ "Урал" (2:0), добился третьей подряд победы в РПЛ.

После 16 туров "быки" набрали 32 очка - это их лучший результат за все годы выступления в турнире.

Кроме того, "Краснодар" занимает наиболее высокое место в таблице (2-е), забил больше всего мячей (30) и имеет лучшую разность (+18) в истории клуба по итогам 16 туров.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 09:25
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