Любовь побеждает. "Спартаку" уже лучше

За несколько минут до начала дерби #СпартакЛокомотив стадион полупустой pic.twitter.com/Gna0Q2StCB

На фанатке новые флаги! С перечеркнутой восьмеркой! #СпартакЛоко pic.twitter.com/KsHdtswrzA

Фанатка все еще ненавидит Глушакова, но в ответ на оскорбления свистит весь остальной стадион #СпартакЛоко pic.twitter.com/IPzxL32H7C