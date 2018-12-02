Любовь побеждает. "Спартаку" уже лучше

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Если смотреть на произошедшее глазами болельщиков "Спартака", то день дерби с "Локомотивом" никак по-другому, кроме как возрождением, не назовёшь. С утра и до вечера, от начала игры и до конца, атмосфера вокруг "красно-белых" изменилась практически целиком. Остаётся понять, это уже навсегда? Или только пока они празднуют победу.
Это поспешное примирение (правда, ещё не полное - но об этом дальше) даже удивительным назвать сложно. Всё-таки было видно, насколько сами болельщики устали от войны с теми, в кого они верят.
Удивлял вчера сам клуб - не футболисты или тренер: с утра, в день важнейшего матча, когда болельщики, которым самим надоели скандалы, готовились идти на стадион, Ещенко дал интервью. И рассказал, что вообще-то благодарить фанатов не за что, раз они только ругаются, Карерра, конечно, молодец, но играли на поле всё-таки футболисты. И после всего этого - попенял на несправедливость итальянца.
Понятно, что это инициатива клуба. Непонятно, почему "Спартак" начал говорить так поздно, когда болельщики уже все давно сами придумали и додумали. Тем более, говорить это перед важнейшей игрой.
За несколько минут до начала дерби #СпартакЛокомотив стадион полупустой pic.twitter.com/Gna0Q2StCB— Григорий Каленов (@Grindor94) December 2, 2018
Аншлага не было. На дерби "Спартак" собрал совсем не впечатляющие (для себя) 25 тысяч и тут сыграли не только события, но и погода. Фанатская трибуна впервые за последнее время начала игру без оскорблений, но приступила к ним сразу же после того, как Глушаков открыл счёт.
На фанатке новые флаги! С перечеркнутой восьмеркой! #СпартакЛоко pic.twitter.com/KsHdtswrzA— Yaro Susov (@yarosuso) December 2, 2018
Большая часть фанатки засвистела и завела поднадоевший рефрен про Глушакова и контрацептивы. Но центральные трибуны и небольшая часть активной публики отреагировала на это негативно.
Фанатка все еще ненавидит Глушакова, но в ответ на оскорбления свистит весь остальной стадион #СпартакЛоко pic.twitter.com/IPzxL32H7C— Григорий Каленов (@Grindor94) December 2, 2018
Они взорвались ещё раз, когда к Денису Глушакову выбежал болельщик. Тогда было непонятно, зачем он это делает, и все, кто был на стадионе, решили, что это акция против капитана "красно-белых". Но уже после матча "Чемпионат" пообщался с очередным любителем забегов. Всё оказалось совершенно иначе:
— Зачем выбежал? Хотел сказать Глушакову, что его любят фанаты.
— А что он тебе сказал?
— Чтобы со мной были помягче.
— Как ты относишься к Глушакову?
— Хорошо. Поддерживаю ли я его? Да.
Спартак - Локомотив. Опять выбежал болельщик. @official433 pic.twitter.com/9HOP5VSxaa— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) December 2, 2018
Уже после игры сам Глушаков сделал заявление в социальных сетях. Он выразил поддержку этому болельщику.
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Это не самый простой период в моей жизни, все кто меня знают в курсе, как сильно я люблю «Спартак». Что бы не происходило, в первую очередь нужно думать о команде, а не обо мне, других игроках, или еще каких либо персонах. Нужно думать о «Спартаке», поддерживать его, и верить, что у нас все еще шансы чего то добиться в этом сезоне! Также хотел бы выразить поддержку болельщику, который сегодня выбежал на поле. Я не одобряю его поступок, но парень выбежал и дал понять, что просто хотел пожать мне руку и выразить таким образом поддержку. Надеюсь, его не будут сильно наказывать. По крайней мере, мне бы этого не хотелось. Всех, без исключения, болельшиков с победой!!!#спартак#победа #команда
После забитого гола и победы над "Локомотивом" Глушакова если даже не простят совсем, то доставать каждую игру наверняка перестанут. Этот матч стал огромным шагом на пути к преодолению.
Если первую половину встречи на "Открытии" было место только радости, то в заключительной части матча, когда Карасёв удалил Рассказова, а "Локомотив" забрал инициативу, в центре внимания оказался судья. Сначала он поставил пенальти и удалил молодого защитника "красно-белых", причём насчёт того, чем играл россиянин - рукой или головой - до сих пор спорят. Затем не поставил одиннадцатиметровый в ворота Гильерме на Ломовицком.
После игры, когда появилась возможность несколько раз взглянуть на повторы, стало понятно, что Карасев отработал просто идеально. И порцию негатива с трибун получил абсолютно незаслуженно.
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В конце матча про внутренние разногласия болельщики уже и не вспоминали. Глумились над проигрывающим "Локомотивом", переживали за шаткое преимущество и реагировали на Кутепова: он на этот раз крайне активно взаимодействовал с фанатами. Несколько нетипичная практика для наших игроков, особенно учитывая концентрацию, необходимую, чтобы удержать счёт в конце, сильно уступая по игре.
После финального свистка большая часть "красно-белых" похлопала только центральной трибуне. Но Джикия дошёл до фанатки и оставил ребятам свою футболку, а Кутепов долго аплодировал сектору активной поддержки.
Что ж, явные подвижки с примирением есть. Только будут ли они доведены до конца?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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