18-летнего полузащитника "Локомотива" нашли мертвым

Пресс-служба "Локомотива" информацию о смерти 18-летнего полузащитника молодежной команды клуба Алексея Ломакина."В клубе подтвердили появившуюся ранее информацию о смерти полузащитника "Локомотива" Алексея Ломакина. Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим", - сказали в пресс-службе.