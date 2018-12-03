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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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15:39
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (7)
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18-летнего полузащитника "Локомотива" нашли мертвым
Пресс-служба "Локомотива" информацию о смерти 18-летнего полузащитника молодежной команды клуба Алексея Ломакина.
"В клубе подтвердили появившуюся ранее информацию о смерти полузащитника "Локомотива" Алексея Ломакина. Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим", - сказали в пресс-службе.
"Спорт-Экспресс"
"В клубе подтвердили появившуюся ранее информацию о смерти полузащитника "Локомотива" Алексея Ломакина. Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим", - сказали в пресс-службе.
"Спорт-Экспресс"
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