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18-летнего полузащитника "Локомотива" нашли мертвым

Пресс-служба "Локомотива" информацию о смерти 18-летнего полузащитника молодежной команды клуба Алексея Ломакина.

"В клубе подтвердили появившуюся ранее информацию о смерти полузащитника "Локомотива" Алексея Ломакина. Обстоятельства трагедии выясняются. Мы шокированы произошедшим", - сказали в пресс-службе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив
Сегодня, 16:10
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15
(3)
#15  iDEAD  Череповец (Сегодня, 17:11)
  • +3
  •  (3)

Очень жаль .. соболезнования ! Какая бы причина не была - это трагедия , сочувствую родным и близким .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#14  СуперШтангист   (Сегодня, 17:02)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Уверен на 100%, обучайся он в академиях других клубов, трагедии бы не произошло.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#13  sheluch  Кёниград (Сегодня, 16:59)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ужасная трагедия. Жалко мать
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#12  VitL  Белгород (Сегодня, 16:51)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Spartacus1971,
Цитата: Spartacus1971
Жесть,жаль пацана,а что случилось?


."По данным «Московского комсомольца», спортсмен замерз насмерть. Как сообщает агентство «Москва», в последние несколько дней его с помощью полиции пыталась найти мать. Она рассказала, что Ломакин с другом пили спиртное. Также она добавила, что молодой человек иногда употреблял препарат, от которого его поведение становилось неадекватным."

у меня был знакомый, который заснул спьяну и замерз при (-1) на улице. Четверо детей
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#11  нетрал   (Сегодня, 16:51)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
передоз
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#10  специалист  дагестан (Сегодня, 16:50)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Анжи»
может просто тромб...соболезнования родным....
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
#9  honey   (Сегодня, 16:49)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Там, что в клубе медосмотр не проходят? Как там нарики спокойно играют?
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#8  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:38)
  • -13
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Да , от такой игры можно повеситься)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#7  HardWar  Спб. (Сегодня, 16:31)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lana Del Andrey
Всё что нужно знать о том каких ребят берут в молодёжку клуба. Зажравшуюся золотую молодёжь. Поделом.

Больной?


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#6  александр матасов   (Сегодня, 16:26)
  • -3
  •  (5)

Куда катится футбол.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#5  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 16:17)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Жесть,жаль пацана,а что случилось?

Нарик, говорят. Глазные капли какие-то нюхал. Может обдолбался и замёрз. Может просто обдолбался до такого...
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#4  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 16:14)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Spartacus1971,
Синька и наркотики
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 16:13)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Жесть,жаль пацана,а что случилось?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 16:12)
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ужас какой! Упокой, Господи, душу грешную!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 16:11)
  • -20
  •  (32)
Болеет за:
«Ростов»
Всё что нужно знать о том каких ребят берут в молодёжку клуба. Зажравшуюся золотую молодёжь. Поделом.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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