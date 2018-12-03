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"Рубин" выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локомотива"

"Рубин" выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина.

"Примите наши искренние соболезнования..." - написал казанский клуб в Твиттере под постом "Локомотива".
Теги: Рубин Локомотив
Вчера, 23:49
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#1  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 00:04)
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Болеет за:
«Волга НН»
И я соболезную ,не знай что случилось?
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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