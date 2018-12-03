"Рубин" выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локомотива"

"Рубин" выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина."Примите наши искренние соболезнования..." - написал казанский клуб в Твиттере под постом "Локомотива".