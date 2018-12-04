Игрока "Локомотива" обнаружили мёртвым. Ему было 18 лет

Лёша Ломакин. Каким мы его запомним: https://t.co/6ZHqVbAOXX



Матч #ЛокоРубин в Кубке страны и матч молодёжных составов #ЛокоОренбург начнутся с минуты молчания в память о Лёше. pic.twitter.com/cQmmTiY7W5