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Игрока "Локомотива" обнаружили мёртвым. Ему было 18 лет
Полиция нашла тело Алексея Ломакина, выступавшего за молодёжный состав московского "Локомотива". Он замёрз насмерть в южном районе столицы. Известно, что накануне он пил.
Последний раз что-то конкретное о том, где Алексей находится и что делает, можно было сказать в пятницу: он поехал в медицинский центр клуба, чтобы пройти там обследование. По информации издания "Москва", юный футболист остался ночевать там. Утром с ним уже не могли связаться.
Только через один день, в воскресенье, появились какие-то подвижки. Мама Алексея заметила активность на профиле в социальных сетях. Кто-то зашёл на его страницу. Она попробовала вновь позвонить на номер сына.
Телефон Ломакина оказался у водителя, который подвозил Алексея вместе с его другом по имени Иван. Молодой игрок забыл свой рюкзак в автомобиле.
Удалось связаться с Иваном, другом Алексея, с которым тот ехал в такси. Но Иван не смог помочь в поисках: рассказал, что они употребляли алкоголь, а вот где именно происходило дело вспомнить не мог.
Заявление о пропаже было написано только в понедельник. В этот же день мать погибшего сказал телеканалу "Звезда", что её сын уже найден:
Но более подробной информации журналистам не дала.
Чуть позже стало известно, что Алексей был найден рядом с рекой Городня на юге Москвы. Найти тело удалось из-за лисы, которая вышла на тропинку с курткой Ломакина в зубах. Её заметили полицейские.
Видео с последними мгновениями жизни футболиста попало в сеть благодаря телеграм-каналу "Следак Шепнул". Видно, как Ломакин идёт к реке, теряет куртку, после чего падает.
Причину смерти ещё не установили. Только после судмедэкспертизы можно будет сказать наверняка. Но мама Алексея рассказал журналистам, что её сын употреблял "Тропикамид", от которого "его поведение становилось неадекватным".
Это глазные капли, но используют их далеко не всегда по назначению, несмотря на то, что препарат занесён в строго рецептурную группу. Иногда их употребляют наркоманы - чтобы усилить эффект. Судя по довольно конкретному комментарию, Алексей испытывал некоторые эффекты от "Тропикамида".
Что успел Ломакин в футболе?
На самом деле, очень немногое. Он, воспитанник "Локомотива", лишь дважды выходил на матч молодёжного состава со скамейки и один раз в основе - осенью против "Динамо". Помимо этого, год назад Ломакина вызвали в сборную Москвы, и он выиграл Первенство России среди футболистов 2000 года рождения.
Фамилия Алексея всё-таки прозвучит на матче главной команды "Локомотива", но его на стадионе не будет. Матч кубка России с "Рубином" начнётся с минуты молчания.
Григорий Каленов, Rusfootbal.info
Последний раз что-то конкретное о том, где Алексей находится и что делает, можно было сказать в пятницу: он поехал в медицинский центр клуба, чтобы пройти там обследование. По информации издания "Москва", юный футболист остался ночевать там. Утром с ним уже не могли связаться.
Только через один день, в воскресенье, появились какие-то подвижки. Мама Алексея заметила активность на профиле в социальных сетях. Кто-то зашёл на его страницу. Она попробовала вновь позвонить на номер сына.
Телефон Ломакина оказался у водителя, который подвозил Алексея вместе с его другом по имени Иван. Молодой игрок забыл свой рюкзак в автомобиле.
Удалось связаться с Иваном, другом Алексея, с которым тот ехал в такси. Но Иван не смог помочь в поисках: рассказал, что они употребляли алкоголь, а вот где именно происходило дело вспомнить не мог.
Заявление о пропаже было написано только в понедельник. В этот же день мать погибшего сказал телеканалу "Звезда", что её сын уже найден:
"Уже нашли. Все плохо"
Но более подробной информации журналистам не дала.
Чуть позже стало известно, что Алексей был найден рядом с рекой Городня на юге Москвы. Найти тело удалось из-за лисы, которая вышла на тропинку с курткой Ломакина в зубах. Её заметили полицейские.
Видео с последними мгновениями жизни футболиста попало в сеть благодаря телеграм-каналу "Следак Шепнул". Видно, как Ломакин идёт к реке, теряет куртку, после чего падает.
Причину смерти ещё не установили. Только после судмедэкспертизы можно будет сказать наверняка. Но мама Алексея рассказал журналистам, что её сын употреблял "Тропикамид", от которого "его поведение становилось неадекватным".
Это глазные капли, но используют их далеко не всегда по назначению, несмотря на то, что препарат занесён в строго рецептурную группу. Иногда их употребляют наркоманы - чтобы усилить эффект. Судя по довольно конкретному комментарию, Алексей испытывал некоторые эффекты от "Тропикамида".
Что успел Ломакин в футболе?
На самом деле, очень немногое. Он, воспитанник "Локомотива", лишь дважды выходил на матч молодёжного состава со скамейки и один раз в основе - осенью против "Динамо". Помимо этого, год назад Ломакина вызвали в сборную Москвы, и он выиграл Первенство России среди футболистов 2000 года рождения.
Фамилия Алексея всё-таки прозвучит на матче главной команды "Локомотива", но его на стадионе не будет. Матч кубка России с "Рубином" начнётся с минуты молчания.
Лёша Ломакин. Каким мы его запомним: https://t.co/6ZHqVbAOXX— ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 3, 2018
Матч #ЛокоРубин в Кубке страны и матч молодёжных составов #ЛокоОренбург начнутся с минуты молчания в память о Лёше. pic.twitter.com/cQmmTiY7W5
Григорий Каленов, Rusfootbal.info
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