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"Локомотив" обыграл "Оренбург" в молодежном первенстве

"Локомотив" победил "Оренбург" в матче 17-го тура молодежного первенства (2:1).

Молодежное первенство

17 тур

"Локомотив" – "Оренбург" 2:1

Голы: Зиналиев, 4, Лапшов, 8, Долгов, 55

"Локомотив": Крайков, Жёлтиков, Лапшов, Поярков (Магкеев, 46), Гюрджан, Карапузов (Уткин, 46), Махатадзе (Миронов, 46), Рыбчинский (Титков, 63), Дорофеев (Цаллагов, 57), Куликов (Петров, 46), Долгов (Куль, 77)

"Оренбург": Руденко, Криворучко, Прилепин, Хорошков, Дуйсенгазин, Феденко, Антоненко (Калинин, 63), Николаев (Привалов, 59), Лопарёв (Киреев, 77), Шабикеев, Зиналиев (Карев, 73)

Предупреждения: Феденко, 45, Жёлтиков, 67, Дуйсенгазин, 88
Теги: Локомотив Оренбург
Сегодня, 17:17
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