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"Динамо" забило четыре безответных мяча "Уралу"

В матче 17-го тура чемпионата России "Динамо" разгромило "Урал".

Чемпионат России

17 тур

"Динамо" – "Урал" 4:0

Голы: Жоаозиньо, 12, Луценко, 45, Теттех, 61, Козлов, 72

"Динамо": Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Рауш (Морозов, 76), Черных (Грулёв, 70), Теттех, Луценко (Марков, 67).

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль (Егорычев, 68), Эль Кабир (Араторе, 77), Ильин (Панюков, 65).

Предупреждения: Брызгалов, 39, Ильин, 41, Жоаозиньо, 84
Теги: Динамо Урал
Сегодня, 15:54
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#17  diego milito 22   (Сегодня, 16:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: andrews74
Ждем комментария президента Иванова, грезящего выступлением клуба Урал в новом евротурнире.


Президент "Урала" Иванов с кромке поля руководил действиями футболистов, куму, когда пас отдать и до руководился- огреб Иванов, полнее не бывает.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#16  bosov7  Москва (Сегодня, 16:15)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
СораДников с побеДой. Голы просто касавцы.
Регистрация: 21.01.2006 [жалоба]
#15  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:14)
  • -1
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Сыграли хорошо--нынче везло - Урал или устал или недооценил Динамо и проиграл --- с победой и столь важными очками ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#14  Ваган Футболов   (Сегодня, 16:13)
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online

Урал все свои достижения в этом сезоне жидко аннулировал ! Не умеем уже который год достойно проигрывать и в самый нужный момент обязательно опозоримся !
Регистрация: 8.06.2018 [жалоба]
#13  Волжанин   (Сегодня, 16:03)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: лад
Непривычно слаб сегодня был Урал.

Не умеют играть 2 матча в неделю.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#12  лад  USSR (Сегодня, 16:00)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Непривычно слаб сегодня был Урал. Красивые голы украсили матч.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#11  pivo69  Германия (Сегодня, 16:00)
  • +4
  •  (6)
online

Динамо с разгромной победой!
Сегодня подавили такой неуступчивый Урал.
Понравилось то,что голы забили разные
футболисты и конечно красавчик-Жоаозиньо!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#10  Volodia379   (Сегодня, 16:00)
  • +7
  •  (11)
online

Ну наконец то разродились и голы красавцы всех с победой!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 15:59)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Мерзкий договорнячок от Иванова.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Смотрящий  Москва (Сегодня, 15:58)
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Первые два гола красивые.
А потом...

Будем думать, что это Урал выложился в Кубке на 200%, потому и стоИт.

Что скажет начальник транспортного цеха с редкой фамилией?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 15:57)
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Терек»
Договорняк. Иванову надо деньги на новогодние праздники.

Дерьмо просирающее унылому Енисею вдруг 4 гола забило, ну-ну))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  nofrills  Москва (Сегодня, 15:57)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
не было панченко - некому тормозить атаку
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#5  Phil  Москва (Сегодня, 15:56)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Динамо» М
С побеДой ! ! Давно не выигрывали, тем более - с таким счётом . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#4  следующий   (Сегодня, 15:56)
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Челси»
Тут Иванов плакал, что Урал зарабатывает только 10% от трат.
Лгунишка, если бы он внес в статью доходы, деньги от договорняков. То выяснилось бы, что Урал прибыльная команда.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#3  Волжанин   (Сегодня, 15:55)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Голы красавцы.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:55)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Динамо за все неудачные игры раззабивалось.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  andrews74  Ухта (Сегодня, 15:55)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждем комментария президента Иванова, грезящего выступлением клуба Урал в новом евротурнире.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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