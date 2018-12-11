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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Адвокат Глушаковой: Дарья воспринимает угрозы реально, учитывая характер Дениса
Адвокат Сергей Чижиков, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова, отметил, что его подопечная действительно боится за свою жизнь после угроз мужа. Ранее адвокат Дарьи сообщил, что девушка подала заявление в полицию по факту угроз в свой адрес.
"Девушка воспринимает угрозы реально, учитывая личность и характер капитана красно-белых", — приводит слова Чижикова телеграм-канал Mash.
"Девушка воспринимает угрозы реально, учитывая личность и характер капитана красно-белых", — приводит слова Чижикова телеграм-канал Mash.
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