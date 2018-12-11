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Адвокат Глушаковой: Дарья воспринимает угрозы реально, учитывая характер Дениса

Адвокат Сергей Чижиков, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова, отметил, что его подопечная действительно боится за свою жизнь после угроз мужа. Ранее адвокат Дарьи сообщил, что девушка подала заявление в полицию по факту угроз в свой адрес.

"Девушка воспринимает угрозы реально, учитывая личность и характер капитана красно-белых", — приводит слова Чижикова телеграм-канал Mash.
Теги: Глушаков
Вчера, 22:12
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#2  Лесовод  Тосно (Вчера, 23:47)
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взять Чижикова,сунуть головой в зад Дарьи и пусть весь спартаченок поимеет сладкую парочку


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Тосно?Тосно?????????!!!!!!!!!ТОСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Вчера, 23:01)
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Болеет за:
«Спартак»
Чижиков, ты сам , походу тоже девушка.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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