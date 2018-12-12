Новости партнеров

"Лужники" признаны лучшей ареной в мире по видимости поля с трибун

Международная организация ФИФА признала "Лужники" лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун.

"Во время реконструкции стадиона 50 делегаций от ФИФА проводили проверки. Каждая из них отвечала за свою часть: места на трибуне, освещение и прочее. Замечания экспертов мы устраняли в кратчайшие сроки. Например, за две ночи установили 300 дополнительных розеток. По итогу ФИФА признала вид с трибун нашего стадиона на поле лучшим в мире", - цитирует руководителя Департамента строительства Москвы Агентство городских новостей.
Теги: Лужники
Сегодня, 11:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.