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На встрече с Путиным правозащитники не поднимали вопрос об аресте Кокорина и Мамаева

Приглашенная в состав президентского совета журналист Ева Меркачева рассказала про спортивную повестку на встрече Владимира Путина с новым составом СПЧ. По ее словам, с президентом РФ не обсуждалась тема нахождения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"На встрече не обсуждалась тема ареста Кокорина и Мамаева. Половина людей не успели задать свои вопросы, у президента было мало времени, возможно, в этом состоит причина. Из спортивных тем обсуждались только вопросы привлечения молодежи к спорту, спортивного воспитания", - цитирует Меркачеву Sport24.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:08
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#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 19:10)
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Болеет за:
«Зенит»
Офигеть. Я то думал, что новости - это то, что было.
Ан - нет. Новость - это, чего не было.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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