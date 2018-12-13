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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Реал" хочет приобрести Икарди
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ЦСКА интересуется перспективным полузащитником сборной Японии
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Гронингена" и сборной Японии Ритсу Доану, сообщает "Чемпионат".
Армейцы уже пытались приобрести японца этим летом, но получили отказ. Теперь ЦСКА попробует подписать 20-летнего японца в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов на счету Доана 4 гола и 2 результативные передачи в 15 матчах.
Армейцы уже пытались приобрести японца этим летом, но получили отказ. Теперь ЦСКА попробует подписать 20-летнего японца в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов на счету Доана 4 гола и 2 результативные передачи в 15 матчах.
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