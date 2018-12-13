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ЦСКА интересуется перспективным полузащитником сборной Японии

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Гронингена" и сборной Японии Ритсу Доану, сообщает "Чемпионат".

Армейцы уже пытались приобрести японца этим летом, но получили отказ. Теперь ЦСКА попробует подписать 20-летнего японца в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов на счету Доана 4 гола и 2 результативные передачи в 15 матчах.
Теги: ЦСКА Сборная Японии
Сегодня, 10:23
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#2  cska1971  Москва (Сегодня, 11:14)
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Цитата: Antip7
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Тойота
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 10:28)
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Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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