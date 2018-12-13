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Роман Бабаев: обсуждаем с Абелем продолжение сотрудничества

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев оценил дальнейшие перспективы Абеля Эрнандеса в команде.

"В данный момент обсуждаем с Абелем формат дальнейшего сотрудничества. Велика вероятность, что он останется в команде", – сказал Бабаев.

"Чемпионат"
Теги: Бабаев ЦСКА Эрнандес
Сегодня, 11:54
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#3  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:38)
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online

Цитата: nofrills
а дзагоев не ломается ?


А ты давно его в составе видел? Когда он последний раз сыграл больше 20 минут?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 12:33)
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  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
а дзагоев не ломается ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:27)
  • -1
  •  (1)
online

Игрок то хороший, только ломается на ровном месте(((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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