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"Урал" в зимнюю паузу будет тренироваться на Кипре

Футболисты "Урала" после отпуска соберутся 9 января в Москве для прохождения медицинского обследования.

11 января екатеринбургская команда отправится на Кипр. В городе Пафос "Урал" проведет три сбора.

Первый продлится с 11 по 24 января. Второй сбор планируется начать 29 января, а завершить 9 февраля игрой в Кубке ФНЛ. Начало третьего сбора "Урала»"запланировано на 12 февраля.

Первую часть сезона "Урал" завершил на 9-й строчке.

ФК "Урал"
Теги: Урал
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