"Урал" в зимнюю паузу будет тренироваться на Кипре

Футболисты "Урала" после отпуска соберутся 9 января в Москве для прохождения медицинского обследования.11 января екатеринбургская команда отправится на Кипр. В городе Пафос "Урал" проведет три сбора.Первый продлится с 11 по 24 января. Второй сбор планируется начать 29 января, а завершить 9 февраля игрой в Кубке ФНЛ. Начало третьего сбора "Урала»"запланировано на 12 февраля.Первую часть сезона "Урал" завершил на 9-й строчке.