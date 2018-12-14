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Денис Черышев: в будущем я был бы не против поиграть в России

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев рассказал, были ли у него варианты продолжения карьеры в России, и заявил, что в будущем может поиграть на родине.

"Варианты были, но, мне кажется, сейчас у меня есть силы попробовать себя в сильном чемпионате. Мне хочется здесь задержаться немножко, но в будущем я был бы не против поиграть в России", — заявил в эфире программы "Все на Матч!" 27-летний футболист сборной России.

В сезоне-2018/19 Черышев провел за испанскую команду 13 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Sport24
Теги: Черышев
Сегодня, 19:53
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#3  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 22:01)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ему 27лет, о каком будущем идёт речь? Ближе к сорока?))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#2  Saveger  СПб (Сегодня, 20:25)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Головин, Черышев, Комличенко - всех в Зенит можно, вместо Оздоева, Шатова и Заболотного как раз


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  rusivan   (Сегодня, 20:07)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Для Спартака как раз самое то


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Одна любовь,Одна жизнь,Один свет.
Спартак!!!
Вперед Спартак Москва,Милан и Сборная России
★★
Регистрация: 3.01.2010 [жалоба]
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