Станислав Черчесов - о капитанской повязке Дзюбы в сборной: лидерские качества Артема были очевидны еще в "Спартаке"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал лидерские качества нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.55-летний специалист считает, что аренда в "Арсенале" в прошлом сезоне изменила 30-летнего форварда в лучшую стороную– Это происходило на моих глазах, и я посчитал нужным не вмешиваться, – сказал Черчесов. – Хотя, возможно, Анатолий Федорович в какой-то степени и прав… Но поймите, если в такой момент одернуть футболиста, когда он проявляет инициативу – ситуация могла стать вообще неправильной. Тем более что Артем взял на себя чисто эмоциональный фон, он же не раздавал тактические указания.– Во-первых, нам бы хотелось, чтобы это продолжалось и дальше. Когда футболист дошел до чего-то сам, зачем ему мешать. Тем более что мы видели: человек стремится – не на словах, а на деле. Перешел в "Арсенал", забивал голы. Во-вторых, Дзюба играл у меня в "Спартаке" в 18 лет – и уже тогда его лидерские качества были очевидны. Иногда жизненная ситуация меняет тебя – хорошо, когда в лучшую сторону.