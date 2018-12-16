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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Черчесов - о капитанской повязке Дзюбы в сборной: лидерские качества Артема были очевидны еще в "Спартаке"
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Станислав Черчесов - о капитанской повязке Дзюбы в сборной: лидерские качества Артема были очевидны еще в "Спартаке"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал лидерские качества нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
55-летний специалист считает, что аренда в "Арсенале" в прошлом сезоне изменила 30-летнего форварда в лучшую стороную
– Анатолий Бышовец как-то высказал парадоксальную мысль: возможно, яркая речь Дзюбы перед серией пенальти против Хорватии стала эмоционально лишней. У игроков и так эмоции зашкаливали, а тут их стало еще больше.
– Это происходило на моих глазах, и я посчитал нужным не вмешиваться, – сказал Черчесов. – Хотя, возможно, Анатолий Федорович в какой-то степени и прав… Но поймите, если в такой момент одернуть футболиста, когда он проявляет инициативу – ситуация могла стать вообще неправильной. Тем более что Артем взял на себя чисто эмоциональный фон, он же не раздавал тактические указания.
– Для вас стало неожиданностью, что Дзюба, вернувшийся в сборную лишь перед ЧМ, так быстро превратился в ее лидера на поле и в раздевалке, а после ухода Акинфеева еще и в нового капитана?
– Во-первых, нам бы хотелось, чтобы это продолжалось и дальше. Когда футболист дошел до чего-то сам, зачем ему мешать. Тем более что мы видели: человек стремится – не на словах, а на деле. Перешел в "Арсенал", забивал голы. Во-вторых, Дзюба играл у меня в "Спартаке" в 18 лет – и уже тогда его лидерские качества были очевидны. Иногда жизненная ситуация меняет тебя – хорошо, когда в лучшую сторону.
"Спорт-Экспресс"
55-летний специалист считает, что аренда в "Арсенале" в прошлом сезоне изменила 30-летнего форварда в лучшую стороную
– Анатолий Бышовец как-то высказал парадоксальную мысль: возможно, яркая речь Дзюбы перед серией пенальти против Хорватии стала эмоционально лишней. У игроков и так эмоции зашкаливали, а тут их стало еще больше.
– Это происходило на моих глазах, и я посчитал нужным не вмешиваться, – сказал Черчесов. – Хотя, возможно, Анатолий Федорович в какой-то степени и прав… Но поймите, если в такой момент одернуть футболиста, когда он проявляет инициативу – ситуация могла стать вообще неправильной. Тем более что Артем взял на себя чисто эмоциональный фон, он же не раздавал тактические указания.
– Для вас стало неожиданностью, что Дзюба, вернувшийся в сборную лишь перед ЧМ, так быстро превратился в ее лидера на поле и в раздевалке, а после ухода Акинфеева еще и в нового капитана?
– Во-первых, нам бы хотелось, чтобы это продолжалось и дальше. Когда футболист дошел до чего-то сам, зачем ему мешать. Тем более что мы видели: человек стремится – не на словах, а на деле. Перешел в "Арсенал", забивал голы. Во-вторых, Дзюба играл у меня в "Спартаке" в 18 лет – и уже тогда его лидерские качества были очевидны. Иногда жизненная ситуация меняет тебя – хорошо, когда в лучшую сторону.
"Спорт-Экспресс"
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