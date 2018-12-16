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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Фурсенко: результат у "Зенита" есть, придет и игра
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко оценил выступление команды в первой части текущего сезона.
Команда ушла на зимний перерыв, находясь на первом месте в турнирной таблице РПЛ.
"Самое главное, что "Зенит" на первом месте. Хочу поблагодарить Сергея Семака, который предпринял для этого титанические усилия. В этом году было феерическое выступление сборной. Дзюба стал лучшим футболистом России. Поздравляю его с этим. Результат есть, придет и игра. Но для этого надо немножко времени", - цитирует Фурсенко "Матч ТВ".
Команда ушла на зимний перерыв, находясь на первом месте в турнирной таблице РПЛ.
"Самое главное, что "Зенит" на первом месте. Хочу поблагодарить Сергея Семака, который предпринял для этого титанические усилия. В этом году было феерическое выступление сборной. Дзюба стал лучшим футболистом России. Поздравляю его с этим. Результат есть, придет и игра. Но для этого надо немножко времени", - цитирует Фурсенко "Матч ТВ".
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