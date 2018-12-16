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Сергей Фурсенко: результат у "Зенита" есть, придет и игра

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко оценил выступление команды в первой части текущего сезона.

Команда ушла на зимний перерыв, находясь на первом месте в турнирной таблице РПЛ.

"Самое главное, что "Зенит" на первом месте. Хочу поблагодарить Сергея Семака, который предпринял для этого титанические усилия. В этом году было феерическое выступление сборной. Дзюба стал лучшим футболистом России. Поздравляю его с этим. Результат есть, придет и игра. Но для этого надо немножко времени", - цитирует Фурсенко "Матч ТВ".
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 20:40
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#10  Frankenstein   (Сегодня, 22:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
странно что не сказал что зенит выиграет ЛЧ))))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:21)
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Болеет за:
«Зенит»
Игра ушла, если он не заметил)) и уже не вернется к ЭТОЙ команде и ЭТОМУ тренеру.

Буду рад, если ошибусь. Скоро смогу проверить свое предположение.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#8  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:38)
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Болеет за:
«Локомотив»
У нормальных команд все наоборот, но у газовых "свое достоинство".


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#7  gesha978  Москва (Сегодня, 21:32)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Три матча в конце года - три поражения. Это так игра приходит?

читай его фразу!!!
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#6  Батька   (Сегодня, 21:23)
  • -2
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Вообще наоборот говорят есть игра придет и результат ...а если только результат без игры то это рано иои поздно кончается ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#5  gesha978  Москва (Сегодня, 21:19)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
"Результат есть, придет и игра."
БЕДА.! а почему вместо головы( судя по фразе), Жопа? как так-то??? это же люди , вроде как, из правительства.!...
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#4  pivo69  Германия (Сегодня, 21:12)
  • -2
  •  (4)

Дзюба стал лучшим футболистом России.

Чё серьёзно?
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#3  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 20:50)
  • +2
  •  (4)

В этом году было феерическое выступление сборной.
он сумасошол
Поздравляю его с этим
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#2  All_my  Москва (Сегодня, 20:48)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что скромно он на этот раз


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:43)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Три матча в конце года - три поражения. Это так игра приходит?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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