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Алексей Спиридонов: Каррера крутой тренер, но в "Спартаке" он "пилил" на трансферах

Волейболист казанского "Зенита" и болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов оценил работу итальянского специалиста Массимо Карреры на посту главного тренера красно-белых

"Надо смириться с тем, что Каррера в "Спартак" не вернется. Возможности встретиться и пообщаться с Каррерой у меня не было, но понятно, что он крутой тренер. Он сделал "Спартак" чемпионом. Хотя были вопросы и к нему. Были какие-то непонятные трансферы. Думаю, что где-то что-то он там "пилил"", — цитирует Спиридонова "Реальное время".
Теги: Спиридонов Каррера Спартак
Сегодня, 09:25
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(6)
#10  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 10:50)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Барселона»
Это уже фишка русфутбол выкладывать вью разных дебилов
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#9  Riders1990  bunker (Сегодня, 10:39)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ВИКНИКСОР,
Сенатор не в Порто уезжал,а в Италию


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#8  cska1971  Москва (Сегодня, 10:36)
  • +3
  •  (5)

Когда уже начнут наказывать за голословные обвинения?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 10:33)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Бабла срубить на трансферах, это не про спартак, на деревьях, только пилить.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 10:22)
  • +4
  •  (4)

Где бабки от продажи Сенатора в Порто Есауленко с любителем холодной водки и рыбалки так и не ответили.А Массимо успехов в дальнейшей работе, классный мужик.
И успехов,как футболист ,достиг не малых. Не чета нашим студийно-диванным экспертам.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  coban  сегодня (Сегодня, 10:22)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
Каррера, скорее был вынужден мириться с тем, что пилят

Кто не пилит, тот не мужик..
Опять напилился..
Отпилил своё..
Пилить- не мешки ворочать..
Хороший мужик, но запильный...


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#4  Седой  Россия (Сегодня, 10:10)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Думать-это не его. Каррера, скорее был вынужден мириться с тем, что пилят


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#3  LIAZ677   (Сегодня, 10:08)
  • +1
  •  (5)

Ты можешь думать все что угодно.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 09:33)
  • 0
  •  (8)

дада, пилил, круглые сутки пилил, а с игроков так вообще брал процент за выход на поле, Ромашка не захотели платить, их сразу вон отправил в дубль


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 09:27)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
laughing laughing laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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