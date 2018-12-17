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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Мирча Луческу: "Зенит" - явный фаворит в паре с "Фенербахче", так плохо турки никогда не играли
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу считает питерцев фаворитами, в паре 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".
Также он рассказал, как обстоят дела у турецкой команды в текущем сезоне.
- Сейчас "Фенербахче" не в лучшем состоянии, – начал экс-тренер "Зенита". – Летом в клубе сменился президент, на пост пришел Али Коч, который сразу же решил провести перестановки в команде. Назначили нового тренера – Филлипа Коку. Продали в Саудовскую Аравию трех самых важных игроков – Жулиану, Фернандау и Соузу. Заработали на этом 25 миллионов евро, но не могли потратить деньги в полном объеме из-за проблем с финансовым fair play.
"Фенербахче" плохо стартовал, осенью сменили Коку на Эрвина Кумана, причем штаб остался тем же, голландским. Сейчас команда на 17 месте, и так плохо "Фенербахче" никогда не играл. Давление болельщиков велико, игрокам очень тяжело. И очень хорошо для команды, что сейчас будет перерыв.
На прошлой неделе опять назначили нового тренера, Эрсуна Янала. Но ему нужны трансферы. У "Фенербахче" в последних матчах хорошо играет Вальбуэна, но этого мало. Я уверен, что зимой "Фенербахче" приобретет не одного нового футболиста – с нынешним составом чего-то добиться в Европе невозможно.
– Выходит, у "Зенита" – большое преимущество?
– На мой взгляд, "Зенит" – явный фаворит пары. У него намного больше игроков с богатым международным опытом. В турецком чемпионате перерыв заканчивается в 20-х числах января, так что до встречи с "Зенитом" "Фенербахче" проведет четыре или пять матчей, это может быть преимуществом. Но "Зенит" лучше.
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу считает питерцев фаворитами, в паре 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".
"СЭ"
Также он рассказал, как обстоят дела у турецкой команды в текущем сезоне.
- Сейчас "Фенербахче" не в лучшем состоянии, – начал экс-тренер "Зенита". – Летом в клубе сменился президент, на пост пришел Али Коч, который сразу же решил провести перестановки в команде. Назначили нового тренера – Филлипа Коку. Продали в Саудовскую Аравию трех самых важных игроков – Жулиану, Фернандау и Соузу. Заработали на этом 25 миллионов евро, но не могли потратить деньги в полном объеме из-за проблем с финансовым fair play.
"Фенербахче" плохо стартовал, осенью сменили Коку на Эрвина Кумана, причем штаб остался тем же, голландским. Сейчас команда на 17 месте, и так плохо "Фенербахче" никогда не играл. Давление болельщиков велико, игрокам очень тяжело. И очень хорошо для команды, что сейчас будет перерыв.
На прошлой неделе опять назначили нового тренера, Эрсуна Янала. Но ему нужны трансферы. У "Фенербахче" в последних матчах хорошо играет Вальбуэна, но этого мало. Я уверен, что зимой "Фенербахче" приобретет не одного нового футболиста – с нынешним составом чего-то добиться в Европе невозможно.
– Выходит, у "Зенита" – большое преимущество?
– На мой взгляд, "Зенит" – явный фаворит пары. У него намного больше игроков с богатым международным опытом. В турецком чемпионате перерыв заканчивается в 20-х числах января, так что до встречи с "Зенитом" "Фенербахче" проведет четыре или пять матчей, это может быть преимуществом. Но "Зенит" лучше.
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу считает питерцев фаворитами, в паре 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".
"СЭ"
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