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Адвокат Кокорина: трудно подобрать слова, чтобы объяснить произошедшее

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова в своем инстаграме раскритиковала суд после того, как было принято решение продлить арест футболиста и его брата до 8 февраля.

"Я отказалась сегодня от комментариев происшедшего в судебном заседании, поскольку трудно подобрать слова, которые могут это объяснить без негативных высказываний в адрес суда. Решила придержать эмоции. Действительно, объяснить решение суда с позиции права тяжело. Сегодня у суда были все основания изменить меру пресечения обвиняемым. И пока мы не увидим, чем суд объясняет свое бездействие в полном тексте принятого решения, невозможно высказывать какие-либо суждения.

Со стороны следователя и прокурора, кроме формальных фраз общего характера, никаких доводов, подтверждающих законность и даже целесообразность дальнейшего содержания под стражей ребят, суду не представлено. Например, для проведения допросов многочисленных свидетелей и нескольких экспертиз содержать под стражей никого не нужно, это не предусмотрено законом. А дальнейшие следственные действия в виде третьего перепредъявления обвинения и ознакомления с материалами дела, перед отправлением его в суд, вообще лучше, чтобы они были на свободе, это многократно ускоряет сам процесс. Других оснований или поводов для содержания под стражей ребят не предъявлено.

Что такое легкий вред здоровью установлено экспертами у потерпевших — это значение, предполагающее компенсацию в размере около 50?000 рублей. Это же значение предполагает квалификацию деяний по ч. 2 ст. 115 УК РФ, которой предусмотрено использование предметов в качестве оружия и совершения преступления из хулиганских побуждений, но закон в ч. 1 ст. 108 УК РФ запрещает содержание под стражей по данной норме. Вместе с тем, общеизвестно, что на свободе находятся люди, совершившие такие преступления, как распространение наркотических веществ, грабежи, кражи, разбойные нападения и даже убийства, что означает в данном случае особый подход к расследованию дела известных футболистов, что искусственно создает для них несуществующую повышенную степень общественной опасности, которая им несвойственна, а следователь, прокурор и суд замалчивают это обстоятельство. В сегодняшнем процессе все это для суда, следователя, прокурора было очевидно…" — написала Стукалова.
Теги: Кокорин
Сегодня, 20:27
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(5)
#12  igor70  г.Москва (Сегодня, 21:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Подобрал бы слова когда стулом по башке получил!!!
Регистрация: 21.05.2011 [жалоба]
#11  avnik  море (Сегодня, 21:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Пинцет, ты дурак....


Да нет, дураки те, у которых Боинг упал по местному времени в 15:20 в часовом поясе UTC+1 (СЕТ), а в Украине в июле 2014 был часовой пояс UTC+3. )))
И те, у которых Боинг 777-200 умудряется пролететь без посадки от Амстердама до Куала-Лумпур. )))

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И ты тоже дурак. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 21:14)
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Колян Безмолвный
Цитата: Сибирячок
она же женщина.

это Оно smile

Тогда кресло.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  Gotikaoleg   (Сегодня, 21:09)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
А если бы не зазвездился он, то бы играл футбол. Это позор русского футбола с его выходкой, в СССР за это уже давно лес валил. А тут суд виноват! Башкой нужно было думать а не деньгами.
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#8  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:05)
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
она же женщина.

это Оно smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 20:59)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Колян Безмолвный
что Кутарбу можно пистить стулом

Как можно стулом? Её только скамьёй, она же женщина.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:56)
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Болеет за:
«Спартак»
вот если бы Кутарбу вырубил Кокорин стулом и его посадили то это был бы конечно беспредел потому что Кутарбу можно пистить стулом а вот если Кокорин кого то другого стулом ударил то конечно за это надо отвечать по закону!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 20:45)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Четыре года международная следственная группа рассказывает жителям планеты Земля о том, что российские ученые сбили Боинг 777-200 рейса MH17.
А российские ученые никак не сообразят, что Боинг 777-200 (по своим техническим характеристикам) из Амстердама в Куала-Лумпур долететь (без промежуточной дозаправки) не может... )))

Жаль, что дело Кокоши и Мамаши столько времени не продержится в эфире. )))

Пинцет, ты дурак....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  miktar   (Сегодня, 20:45)
  • -3
  •  (5)

Будь человеком и не пей ...много и не сидели бы.
Хотя "от сумы и от тюрьмы..."


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 20:37)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Четыре года международная следственная группа рассказывает жителям планеты Земля о том, что российские ученые сбили Боинг 777-200 рейса MH17.
А российские ученые никак не сообразят, что Боинг 777-200 (по своим техническим характеристикам) из Амстердама в Куала-Лумпур долететь (без промежуточной дозаправки) не может... )))

Жаль, что дело Кокоши и Мамаши столько времени не продержится в эфире. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 20:33)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Саша!Почему ты больше не улыбаешься и не гнёшь пальцы?
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#1  metis  Riga (Сегодня, 20:33)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Заказуха, беспредел, подстава......


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
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