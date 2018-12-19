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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ильзат Ахметов: поединок с "Реалом" запомнится на всю жизнь
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который получил приз лучшего молодого футболиста 2018 года в чемпионате России "Первая пятерка", прокомментировал итоги первой половины сезона РПЛ клубному телевидению красно-синих.
– Как оценишь первые полгода в ПФК ЦСКА?
– Я не мог и мечтать, что все будет так быстро – сыграть в Лиге чемпионов, получить эту награду, стать основным игроком команды, – цитирует Ахметова "ПФК ЦСКА"– Это большая честь для меня. Постараюсь приносить еще больше пользы. Оцениваю данный этап положительно, но есть еще многое, над чем предстоит поработать. Для себя я делаю много выводов, работы еще непочатый край.
– Какие игры в своем исполнении выделишь? Был "Реал", были матчи, где ты отметился результативными действиями…
– Конечно, поединок с "Реалом" запомнится на всю жизнь. Наверное, за первые полгода в ЦСКА это самый главный матч. Еще были хорошие игры с "Зенитом", "Ромой", "Уралом", но "Реал" стоит особняком.
– Как оценишь первые полгода в ПФК ЦСКА?
– Я не мог и мечтать, что все будет так быстро – сыграть в Лиге чемпионов, получить эту награду, стать основным игроком команды, – цитирует Ахметова "ПФК ЦСКА"– Это большая честь для меня. Постараюсь приносить еще больше пользы. Оцениваю данный этап положительно, но есть еще многое, над чем предстоит поработать. Для себя я делаю много выводов, работы еще непочатый край.
– Какие игры в своем исполнении выделишь? Был "Реал", были матчи, где ты отметился результативными действиями…
– Конечно, поединок с "Реалом" запомнится на всю жизнь. Наверное, за первые полгода в ЦСКА это самый главный матч. Еще были хорошие игры с "Зенитом", "Ромой", "Уралом", но "Реал" стоит особняком.
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