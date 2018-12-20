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Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Сегодня международная федерация футбола ФИФА опубликовала последний в этом году международный рейтинг национальных команд.

Сборная России осталась на 48-м месте в рейтинге. Команда Станислава Черчесова, которая в ноябрьском рейтинге сборных упала на 7 позиций, имеет 1424 очков.

Первое место сохранили за собой бельгийцы. Вторую строчку занимают действующие чемпионы мира французы. На третьей позиции располагаются бразильцы.

Рейтинг ФИФА (20 декабря):

1. Бельгия (1727 очков)
2. Франция (1726)
3. Бразилия (1676)
4. Хорватия (1634)
5. Англия (1631)
6. Португалия (1614)
7. Уругвай (1609)
8. Швейцария (1599)
9. Испания (1591)
10. Дания (1589)

48. Россия (1424).

FIFA
Теги: Сборная России
Сегодня, 13:29
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 14:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это огромный успех и не менее огромные заслуги Виталия Мутко и С.Черчесова.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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