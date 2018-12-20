Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Сегодня международная федерация футбола ФИФА опубликовала последний в этом году международный рейтинг национальных команд.Сборная России осталась на 48-м месте в рейтинге. Команда Станислава Черчесова, которая в ноябрьском рейтинге сборных упала на 7 позиций, имеет 1424 очков.Первое место сохранили за собой бельгийцы. Вторую строчку занимают действующие чемпионы мира французы. На третьей позиции располагаются бразильцы.Рейтинг ФИФА (20 декабря):1. Бельгия (1727 очков)2. Франция (1726)3. Бразилия (1676)4. Хорватия (1634)5. Англия (1631)6. Португалия (1614)7. Уругвай (1609)8. Швейцария (1599)9. Испания (1591)10. Дания (1589)