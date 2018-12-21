Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Георгий Ярцев: верю, что "Спартак" исправит положение и вернет любовь болельщиков

Экс-наставник "Спартака" Георгий Ярцев дал совет Олегу Кононову.

"Кононову не стоит повторять ошибки Карреры. Сейчас у Олега Георгиевича есть время спокойно проанализировать ситуацию. Понять, чего стоит каждый футболист, каждый работник клуба, обсудить с руководством все позиции, все планы, стратегию и прочее. И сделать правильные выводы.

Не скрою, мне Олег Георгиевич симпатичен, он производит впечатление человека рассудительного, спокойного. Понятно, что внутри у него все кипит, но виду он не показывает. Сейчас команду просто "колбасит". Если он поймет почему, если определит основной состав, то все будет хорошо. Верю в него и в то, что "Спартак" исправит положение и вернет любовь болельщиков", - цитирует Ярцева Sportbox.
Теги: Ярцев Спартак Кононов Каррера
Сегодня, 13:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 14:29)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Какая любовь, болельщики то все уже разбежались. Пара тыщ осталась, ностальгирующих по 2017, остальные поняли, что лучшее в своей жизни они уже увидели полтора года назад.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.