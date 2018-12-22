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Константин Савичев: у Давыдова очень большой потенциал, он ещё выйдет на свой уровень

Полузащитник "Анжи" Константин Савичев выразил мнение, что его бывший партнёр по молодёжной команде "Спартака" нападающий Денис Давыдов ещё сможет заявить о себе.

"Многие игроки из молодёжного состава "Спартака", в котором был я, сейчас играют в других командах. "Спартак" - топ-клуб. Видимо, мы не соответствовали. Даже Денис Давыдов не заиграл? Думаю, на нём ещё не поставили крест. Он ещё вернётся и будет играть. Потенциал у него очень большой.

Что касается того, оправдал ли он прозвище Русский Месси, то не думаю, что на него это сильно давило. Давыдов выходил и обострял игру. На тот момент оправдывал надежды. Тут важно понять, что молодой футболист не очень стабилен, а в "Спартаке" никто ждать не будет. Надо выходить и показывать здесь и сейчас.

Иногда переписываемся с Денисом, сейчас он играет на правах аренды в клубе из Юрмалы. Понятно, своеобразный чемпионат, но Антон Миранчук, например, тоже был в аренде в Эстонии. Антон был значительно младше? Возраст не особенно важен. Не жду от него того же, что было с Антоном, просто знаю, как он может играть. Денис ещё выйдет на свой уровень. Сейчас он там перезагрузится и приедет", - цитирует Савичева "Чемпионат".
Теги: Савичев Давыдов Анжи Спартак
Сегодня, 16:25
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#2  Киклоп  Россия (Сегодня, 16:34)
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Болеет за:
«Спартак»
Можно забыть про него. Просрал талант.


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 16:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да брось. Давыдов закончился после слов Федуна.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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