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Агент: если "Спартак" обратит на Десподова внимание, то клуб точно не прогадает с трансфером

Агент Мирчо Димитров прокомментировал информацию о том, что "Спартак" может приобрести форварда софийского ЦСКА Кирилла Десподовым.

"Не знаю, интересуется ли "Спартак" Кириллом Десподовым или нет, но у них играет Ивелин Попов, так что не исключил бы такого расклада. Кирилл — хороший футболист. Очень быстрый и техничный. Он умный, быстро соображает и принимает решения на поле. Команда Кононова ему отлично подойдет, если он согласится на переход. Если "Спартак" обратит на него внимание, то клуб точно не прогадает с трансфером. В России играло много болгар, они все быстро адаптировались и приспосабливались к условиям, потому что у нас похожий менталитет", - цитирует Димитрова Sport24.ru.
Сегодня, 19:14
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9
(1)
#9  vasileus   (Сегодня, 19:57)
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online

Представьте, если бы агенты говорили иначе. Например: не думаю, что сей ленивый фуфел с ногами для ходьбы, подойдёт хоть какому -нибудь клубу))) Но вы всё равно его купите, мне же семью корить надо... да и ему тоже_)))
Регистрация: 7.11.2016 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 19:55)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Не в курсе,даже не знаю чему и верить.

Шимански не будет в ЦСКА

Полузащитник "Легии" Себастьян Шимански не перейдет в московский ЦСКА.

Об этом сообщил агент футболиста Дэвид Мэннеси.

"Переговоры окончены, сделки не будет. ЦСКА и «Легия» не смогли прийти к общему мнению по трансферной стоимости Себастьяна Шимански", – приводит слова Мэнесси Sport24.

Напомним, ЦСКА предлагал польскому клубу 8 миллионов евро за 19-летнего футболиста.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  tiki  Москва (Сегодня, 19:46)
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Frankenstein
Цитата: Spartacus1971
Вот ещё.

Московский «Спартак» интересуется атакующим полузащитником польской «Легии» Себастьяном Шиманьским. По имеющейся информации, за 19-летнего игрока красно-белые могут заплатить около 8 миллионов евро.Летят утки?

Помнится лошадки грезили о нём,а когда ценник узнали,то сразу откололись))


Не в курсе,даже не знаю чему и верить.

было было такое, но поляки ценник заломили, в итоге взяли Арнора (ну, по крайней мере читал что как раз выбирали между ними)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#6  Spartacus1971   (Сегодня, 19:40)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Spartacus1971
Вот ещё.

Московский «Спартак» интересуется атакующим полузащитником польской «Легии» Себастьяном Шиманьским. По имеющейся информации, за 19-летнего игрока красно-белые могут заплатить около 8 миллионов евро.Летят утки?

Помнится лошадки грезили о нём,а когда ценник узнали,то сразу откололись))


Не в курсе,даже не знаю чему и верить.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 19:38)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всех болгар в Амкар. Ах, нет Амкара? Ну нет и болгара.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 19:31)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Вот ещё.

Московский «Спартак» интересуется атакующим полузащитником польской «Легии» Себастьяном Шиманьским. По имеющейся информации, за 19-летнего игрока красно-белые могут заплатить около 8 миллионов евро.Летят утки?

Помнится лошадки грезили о нём,а когда ценник узнали,то сразу откололись))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  Бриг   (Сегодня, 19:29)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
После Нового года более точно узнаем, интересуется, не интересуется...А пока..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 19:19)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот ещё.

Московский «Спартак» интересуется атакующим полузащитником польской «Легии» Себастьяном Шиманьским. По имеющейся информации, за 19-летнего игрока красно-белые могут заплатить около 8 миллионов евро.Летят утки?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 19:17)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
потому что у нас похожий менталитет

вот это и пугает...
да и Миланов тоже звездой шел, а в итоге даже в основу по праздникам попадал


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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