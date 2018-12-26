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Сергей Прядкин: за 4 месяца мы увеличили количество подписчиков "Матч Премьер" почти на 400 тыс.

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о показе матчей чемпионата России на каналах "Матч ТВ".

"Это болезненная тема. Мы понимаем, что существующую систему показа надо совершенствовать. С одной стороны, все-таки показывать хорошие матчи на общедоступном "Матч ТВ". С другой стороны, необходимо развивать платную платформу как основу доходов клубов.

Поэтому наши коллеги из "Матч Премьер" стараются показывать самые вкусные матчи на платной платформе. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что на общедоступном телевидении должна быть какая-то часть ключевых матчей. Если к началу чемпионата у нас было 68 тысяч подписчиков, то за 4 месяца мы нарастили эту цифру до 430 тысяч, – сказал Прядкин.

Еженедельник "Футбол"
Теги: Прядкин
Сегодня, 08:29
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#7  safonas   (Сегодня, 10:24)
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online

смотрел, смотрю и буду смотреть через сопку, не буду я платить за этот говноконтент


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#6  Поло   (Сегодня, 10:18)
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online

Все было бы нормально, если бы ваше приложение не было бы таким г*вном. А так, задумка неплохая, а вот реализация - как всегда
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#5  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем платить, если можно смотреть бесплатно? )))


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 09:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Смотрел т.н. "пиратский контент" и вполне им доволен.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 09:25)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ржд гуд
Уверен, что это самоуправство - совсем не указание Путина, этого не может быть в принципе,

Царь хороший!!! laughing
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#2  Мозякин   (Сегодня, 09:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Pidary
Регистрация: 15.04.2016 [жалоба]
#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 09:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и чем хвалится этот ... нехороший человек?! Тем, что выкрутил руки миллиону отечественных болельщиков футбола, убрав с госканала ВСЕ более-менее интересные матчи российского чемпионата и заполонив РОССИЙСКИЙ госканал матчами чужих чемпионатов?!!! И это после прекрасного выступления нашей сборной на ЧМ-2018?! Мы за что налоги платим, за то, чтобы популяризировать и без нас популярные чемпы Англии, Германии, Италии, Испании и т.д.и т.п.?!
Уверен, что это самоуправство - совсем не указание Путина, этого не может быть в принципе, а очередная удавшаяся попытка высокопоставленных госпрокладок с огромными крылышками обобрать российское население!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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