Сергей Прядкин: за 4 месяца мы увеличили количество подписчиков "Матч Премьер" почти на 400 тыс.

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о показе матчей чемпионата России на каналах "Матч ТВ"."Это болезненная тема. Мы понимаем, что существующую систему показа надо совершенствовать. С одной стороны, все-таки показывать хорошие матчи на общедоступном "Матч ТВ". С другой стороны, необходимо развивать платную платформу как основу доходов клубов.Поэтому наши коллеги из "Матч Премьер" стараются показывать самые вкусные матчи на платной платформе. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что на общедоступном телевидении должна быть какая-то часть ключевых матчей. Если к началу чемпионата у нас было 68 тысяч подписчиков, то за 4 месяца мы нарастили эту цифру до 430 тысяч, – сказал Прядкин.