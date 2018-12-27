Новости партнеров

"Рубин" и "Локомотив" интересуются капитаном "Астаны"

Капитан "Астаны" и сборной Казахстана Дмитрий Шомко может продолжить карьеру в России

Левым защитником интересуются казанский "Рубин" и московский "Локомотив".

В этом сезоне на его счету 23 матча в чемпионате Казахстана, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

GoalKZ
Сегодня, 10:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.