Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:30
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно (1)
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно (1)
11:08
С Новым годом! (8)
С Новым годом! (8)
10:43
Евгений Макеев ушел из "Сочи" (2)
Евгений Макеев ушел из "Сочи" (2)
Вчера, 23:23
Поль Погба: теперь "Манчестер Юнайтед" играет в более атакующий футбол, создает больше шансов
Поль Погба: теперь "Манчестер Юнайтед" играет в более атакующий футбол, создает больше шансов
Вчера, 23:16
"Милан" готов взять Фабрегаса только бесплатно
"Милан" готов взять Фабрегаса только бесплатно
Вчера, 22:10
Диего Марадона поддержал Кулибали
Диего Марадона поддержал Кулибали
Вчера, 21:28
"Манчестер Юнайтед" дома разгромил "Борнмут" (2)
"Манчестер Юнайтед" дома разгромил "Борнмут" (2)
Вчера, 20:49
Криштиану Роналду - лучший бомбардир "Реала" в 2018 году (1)
Криштиану Роналду - лучший бомбардир "Реала" в 2018 году (1)
Вчера, 20:06
"Крылья Советов" подтвердили, что в клуб перейдет Роман Шишкин (1)
"Крылья Советов" подтвердили, что в клуб перейдет Роман Шишкин (1)
Вчера, 19:10
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Саутгемптон"
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Саутгемптон"
Вчера, 19:07
Сеск Фабрегас зимой может уйти из "Челси"
Сеск Фабрегас зимой может уйти из "Челси"
Вчера, 18:37
СМИ: Муриэль близок к переходу в "Милан"
СМИ: Муриэль близок к переходу в "Милан"
Вчера, 18:05
ЦСКА готов заплатить 5 миллионов за форварда "Саутгемптона" (12)
ЦСКА готов заплатить 5 миллионов за форварда "Саутгемптона" (12)
Вчера, 16:57
"Челси" в гостях победил "Кристал Пэлас" (2)
"Челси" в гостях победил "Кристал Пэлас" (2)
Вчера, 16:39
"Матч ТВ" не смог приобрести права на Английскую Премьер-Лигу (30)
"Матч ТВ" не смог приобрести права на Английскую Премьер-Лигу (30)
Вчера, 16:06
Брат Семака: редко вижусь с Сергеем (2)
Брат Семака: редко вижусь с Сергеем (2)
Вчера, 15:51
Брат Семака: возможно, Кокорину и Мамаеву нужно дать шанс (4)
Брат Семака: возможно, Кокорину и Мамаеву нужно дать шанс (4)
Вчера, 14:33
Брат Сергея Семака: если говорить спортивным языком, мой распорядок дня – постоянные сборы
Брат Сергея Семака: если говорить спортивным языком, мой распорядок дня – постоянные сборы
Вчера, 14:11
Василий Уткин: Кокорина и Мамаева незачем держать в тюрьме, но и простить их нельзя (28)
Василий Уткин: Кокорина и Мамаева незачем держать в тюрьме, но и простить их нельзя (28)
Вчера, 13:41
Марат Бариев: я был против возвращения Бердыева в "Рубин". Хотел, чтобы он возглавил сборную
Марат Бариев: я был против возвращения Бердыева в "Рубин". Хотел, чтобы он возглавил сборную
Вчера, 13:31
Юрий Семин: люблю, когда в команде драки (11)
Юрий Семин: люблю, когда в команде драки (11)
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно
Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов поделился впечатлениями от победы над Швейцарией (7:4) в рамках МЧМ-2019.
- Швейцарцы впечатлили?
- Видно, что у швейцарцев команда, настрой соответствующий, плюс состав. Играют от простого, но чувствуется, что у них сплоченный коллектив. Если чехи играли как будто каждый сам за себя, то эти выходили и бились за команду.
- Вы же уходите на фланг.
- Я не ухожу на фланг, в центре у меня получается. Я, конечно, не такой атакующий центральный, у меня в тройке два хороших форварда. Мне главное им дать шайбу. Вот - Денисенко здорово открылся, мне оставалось просто кинуть шайбу в его сторону.
- Дзюба у вас жест украл?
- Да - я ему показал один раз, он сам позвонил, узнал, что за жест. Сегодня показал Дзюбе, как его делать правильно. Такой жест надо исполнять на льду, а не на футбольном поле.
- Меньшинство продолжает забивать.
- Наверное, меньшинство наш козырь. У нас быстрые игроки, которые в меньшинстве выходят. Ребята грамотно играют, выполняют тренерскую установку, убегают в контратаки.
- Что было в раздевалке во втором перерыве?
- Сказали друг другу, что надо собраться и сыграть командой. Мы сильно завелись. Люди ночами не спят, а мы такой хоккей показываем. В итоге вышли и сделали результат. Надеюсь, что болельщики в России не видели наш первый период.
- Два буллита в одном эпизоде когда-нибудь встречали?
- Первый раз такое увидел, что два буллита назначали. У нас хороший вратарь - самое главное, что еще и большинство у нас осталось. Думаю, больше таких ошибок не будем допускать. Эмоций на скамейке не было, все понимают, что их надо завтра показывать. Сегодня было дело принципа выиграть. Мы не то, что хотели остаться в Ванкувере на четвертьфинале, нам главное побеждать.
- Швейцарцы впечатлили?
- Видно, что у швейцарцев команда, настрой соответствующий, плюс состав. Играют от простого, но чувствуется, что у них сплоченный коллектив. Если чехи играли как будто каждый сам за себя, то эти выходили и бились за команду.
- Вы же уходите на фланг.
- Я не ухожу на фланг, в центре у меня получается. Я, конечно, не такой атакующий центральный, у меня в тройке два хороших форварда. Мне главное им дать шайбу. Вот - Денисенко здорово открылся, мне оставалось просто кинуть шайбу в его сторону.
- Дзюба у вас жест украл?
- Да - я ему показал один раз, он сам позвонил, узнал, что за жест. Сегодня показал Дзюбе, как его делать правильно. Такой жест надо исполнять на льду, а не на футбольном поле.
- Меньшинство продолжает забивать.
- Наверное, меньшинство наш козырь. У нас быстрые игроки, которые в меньшинстве выходят. Ребята грамотно играют, выполняют тренерскую установку, убегают в контратаки.
- Что было в раздевалке во втором перерыве?
- Сказали друг другу, что надо собраться и сыграть командой. Мы сильно завелись. Люди ночами не спят, а мы такой хоккей показываем. В итоге вышли и сделали результат. Надеюсь, что болельщики в России не видели наш первый период.
- Два буллита в одном эпизоде когда-нибудь встречали?
- Первый раз такое увидел, что два буллита назначали. У нас хороший вратарь - самое главное, что еще и большинство у нас осталось. Думаю, больше таких ошибок не будем допускать. Эмоций на скамейке не было, все понимают, что их надо завтра показывать. Сегодня было дело принципа выиграть. Мы не то, что хотели остаться в Ванкувере на четвертьфинале, нам главное побеждать.
4:7 - Виталий Кравцов! Костин протащил шайбу на чужой пятак, Денисенко попытался забить в упор, но повезло Кравцову - на отскоке в центр!?? pic.twitter.com/jrd7ekdoA7— МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) December 31, 2018
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.