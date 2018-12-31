Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно

4:7 - Виталий Кравцов! Костин протащил шайбу на чужой пятак, Денисенко попытался забить в упор, но повезло Кравцову - на отскоке в центр!?? pic.twitter.com/jrd7ekdoA7 — МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) December 31, 2018

Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов поделился впечатлениями от победы над Швейцарией (7:4) в рамках МЧМ-2019.- Видно, что у швейцарцев команда, настрой соответствующий, плюс состав. Играют от простого, но чувствуется, что у них сплоченный коллектив. Если чехи играли как будто каждый сам за себя, то эти выходили и бились за команду.- Я не ухожу на фланг, в центре у меня получается. Я, конечно, не такой атакующий центральный, у меня в тройке два хороших форварда. Мне главное им дать шайбу. Вот - Денисенко здорово открылся, мне оставалось просто кинуть шайбу в его сторону.- Да - я ему показал один раз, он сам позвонил, узнал, что за жест. Сегодня показал Дзюбе, как его делать правильно. Такой жест надо исполнять на льду, а не на футбольном поле.- Наверное, меньшинство наш козырь. У нас быстрые игроки, которые в меньшинстве выходят. Ребята грамотно играют, выполняют тренерскую установку, убегают в контратаки.- Сказали друг другу, что надо собраться и сыграть командой. Мы сильно завелись. Люди ночами не спят, а мы такой хоккей показываем. В итоге вышли и сделали результат. Надеюсь, что болельщики в России не видели наш первый период.- Первый раз такое увидел, что два буллита назначали. У нас хороший вратарь - самое главное, что еще и большинство у нас осталось. Думаю, больше таких ошибок не будем допускать. Эмоций на скамейке не было, все понимают, что их надо завтра показывать. Сегодня было дело принципа выиграть. Мы не то, что хотели остаться в Ванкувере на четвертьфинале, нам главное побеждать.