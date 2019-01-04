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СМИ: Уэсли Мораес не перейдет в ЦСКА

Бразильский нападающий "Брюгге" Уэсли Мораес не перейдет в ЦСКА, передает Sport24.

Ранее агент Сантуш Верхлуст рассказал, что армейцы проявляют интерес к форварду.

Красно-синие действительно интересовались игроком, однако до официального предложения не дошло из-за высокой трансферной стоимости футболиста.

22-летний нападающий выступает за "Брюгге" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
Теги: Брюгге ЦСКА
Сегодня, 18:29
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#31  Frankenstein   (Сегодня, 20:17)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
и как брату его на дверь показали



правильно указали,он никакой.Расскажи мне как Гинер больного Эльма вышвырнул из конюшни

Цитата: Волжанин
А через пять лет продают по 20-30 евролямов

больше не продадите,Монако теперь расплачивается за финансовую поддержку конюшни))Плюс Португалия в таблице коэффицентов на пятках сидит))

Цитата: Ниндзя
Семинолик вспомнил о Европе

шестидырый ослик решил Ливеру лизнуть joy
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#30  Евгений Буров   (Сегодня, 20:12)
  • +2
  •  (2)

Цитата: Frankenstein
Цитата: Волжанин
А пока вас в Ростове послали с вашими грошами.

во первых никто не послал,во вторых это не того полета птица,в 3х купят нового если нужно будет,это тебе не конюшня где раз в пять лет покупают игроков и то за 3 копейки))

да хоть бесплатно главное результат а увас он какой правильно 1 чемпионство за 17 лет зато бабла втюхано не меренно Зениту не снилось laughing
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#29  Ниндзя   (Сегодня, 20:08)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Расскажи-ка нам про автогол Иуды и как брату его на дверь показали grinning
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#28  Волжанин   (Сегодня, 20:07)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
раз в пять лет покупают игроков и то за 3 копейки))

А через пять лет продают по 20-30 евролямов, а из тушино через два-три года пинком под зад никому не нужный тухляк, купленый за евролямы.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#27  Ниндзя   (Сегодня, 20:06)
  • +2
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online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Семинолик вспомнил о Европе. Смешно laughing
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#26  Волжанин   (Сегодня, 20:04)
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sammer
Ну развели не свинарник, а главного свинаря- пердуна. Причем развела та же компашка, что и с педрошей.Ходят слухи, что Измайлова летом в свинарне уже не будет. Вот он и стратется себе на дембель побольше с пердуна срубить.
Не удивлюсь, если измайловская шайка еще пару таких трансферов провернет в зимнее ТО, с 2-3=х кратным профитом в карман. А свалят потом на дурачка Клоунова. Это чучело само подставляется))

Афигеть, надо их срочно переименовывать в курятник.
Цитата: Frankenstein
купят нового

А пока выгоняют Самедова, Попова, Ананидзе и т.д.
Нищеброды, не могут контракты игрокам нормально оплачивать.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#25  Frankenstein   (Сегодня, 20:00)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
А пока вас в Ростове послали с вашими грошами.

во первых никто не послал,во вторых это не того полета птица,в 3х купят нового если нужно будет,это тебе не конюшня где раз в пять лет покупают игроков и то за 3 копейки))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#24  Sammer   (Сегодня, 19:56)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Ниндзя
Цитата: Frankenstein
И уже купили за 7 лямов защитника
И в Бразилии угорают, что развели свинарник на бабки в очередной раз


Ну развели не свинарник, а главного свинаря- пердуна. Причем развела та же компашка, что и с педрошей.Ходят слухи, что Измайлова летом в свинарне уже не будет. Вот он и стратется себе на дембель побольше с пердуна срубить.
Не удивлюсь, если измайловская шайка еще пару таких трансферов провернет в зимнее ТО, с 2-3=х кратным профитом в карман. А свалят потом на дурачка Клоунова. Это чучело само подставляется)))
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#23  Волжанин   (Сегодня, 19:56)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ниндзя

И в Бразилии угорают, что развели свинарник на бабки в очередной раз

Вот и приходится поголовье уменьшать тушинским начальникам, грошей нема в фк пищевик.

Цитата: Frankenstein
Эвертоне когда вас нах будут посылать

А пока вас в Ростове послали с вашими грошами. stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#22  Frankenstein   (Сегодня, 19:53)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
И в Бразилии угорают, что развели свинарник на бабки в очередной раз

угорают над нищебродами которые побираются с арендами по Европе,летом будут угорать в Эвертоне когда вас нах будут посылать с вашими копейками)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#21  Евгений Буров   (Сегодня, 19:53)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Frankenstein
Цитата: Ниндзя
"Пришлось продавать Промеса, чтобы закрыть дыру в наших финансах.

И уже купили за 7 лямов защитника,а это пол конюшни,а вы носите чемоданчики теперь Авену,а не в судейскую))

одно и то же хотьбы что нибудь новенькое пропел Авель Гинер чемоданы а вот у вас за 17 лет видимо только 1 чемодан собрался а сами не можете регулярно как бывало раньше по этому и результат тухловатый плюс 4 серебра и это за 17 лет или для великих главное величие а результат не важен laughing
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#20  Frankenstein   (Сегодня, 19:52)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Цена которому на трансфермаркете 1,5 ляма

на трансфермаркете и нулевой Головин около 30 млн стоил,это не показатель,главное что Спартак может себе позволить делать покупки на такие суммы,а вы нищета))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#19  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 19:50)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Понятное дело, он стоит 15 млн, Бабаев говорил что это невозможно дорого.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#18  Волжанин   (Сегодня, 19:49)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein

И уже купили за 7 лямов защитника

Цена которому на трансфермаркете 1,5 ляма joy
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#17  Ниндзя   (Сегодня, 19:49)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
И уже купили за 7 лямов защитника

И в Бразилии угорают, что развели свинарник на бабки в очередной раз laughing
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#16  Frankenstein   (Сегодня, 19:48)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
"Пришлось продавать Промеса, чтобы закрыть дыру в наших финансах.

И уже купили за 7 лямов защитника,а это пол конюшни,а вы носите чемоданчики теперь Авену,а не в судейскую,голь перекатная))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#15  Sammer   (Сегодня, 19:46)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Ниндзя
Цитата: Frankenstein
Спартак может себе позволить держать игрока за 12 лямов на лавке))
за щекой вы можете себе позволить держать длинный болт, лузеры свиноухие. Расскажи-ка всем тут какие вы крутые с педрошей оказывается


Был бы игрок, то на лавке бы не держали. А он бы играл и отрабатывал свои 12 миллионов. А педроша на лавке- это полный обсер спамовского менеджмента))) Кучка говна за 12 миллионов.))

именно поэтому над спамовским руководством все уссываются, клоуны ссаные))))
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#14  Frankenstein   (Сегодня, 19:46)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
за щекой вы

держите красно белую флейту, ослики
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#13  Волжанин   (Сегодня, 19:34)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2

Он продал ,так как потерял на не попадании команды в лигу чемпионов.

Читай своих внимательней
Цитата: Frankenstein
Спартак может себе позволить держать игрока за 12 лямов на лавке))

А что не даете Самедову досидеть контракт до конца срока?
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#12  Ниндзя   (Сегодня, 19:31)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Волжанин
Цитата: Frankenstein
Спартак может себе позволить держать игрока за 12 лямов на лавке))

А федун сказал, что он промеса продал из-за финансовых проблем. И кто из вас пистабол?

"Пришлось продавать Промеса, чтобы закрыть дыру в наших финансах. Потеря Лиги чемпионов - это существенно, плюс травмы защитников. Кто-то шаманит против "Спартака", раз возникает такое количество [травм] крестов", - сказал Федун.

Федун подтвердил, что "Спартак" продал Промеса за €21 млн. "Мы купили за 11 миллионов, а продали за 21. Квинси сам обращался ко мне с просьбой отпустить его, у нас были хорошие обращения из Китая, Англии. Понимали, что Квинси уйдет и купили Педро Рошу, который полировал скамейку, и я уверен, он сумеет усилить", - сказал Федун.
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#11  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 19:28)
  • -1
  •  (3)

Волжанин,
Он продал ,так как потерял на не попадании команды в лигу чемпионов.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#10  Ниндзя   (Сегодня, 19:25)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Спартак может себе позволить держать игрока за 12 лямов на лавке))

за щекой вы можете себе позволить держать длинный болт, лузеры свиноухие. Расскажи-ка всем тут какие вы крутые с педрошей оказывается smile
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#9  Волжанин   (Сегодня, 19:24)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Спартак может себе позволить держать игрока за 12 лямов на лавке))

А федун сказал, что он промеса продал из-за финансовых проблем. И кто из вас пистабол?
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#8  Frankenstein   (Сегодня, 19:21)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Главное, что не педроши..

само собой,ведь он стоит как вся конюшня,а Спартак может себе позволить держать игрока за 12 лямов на лавке))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#7  Волжанин   (Сегодня, 19:19)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein

просто ваш удел Нисимуры

Главное, что не педроши с наркоманами..
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#6  Sammer   (Сегодня, 19:11)
  • +2
  •  (2)

Конечно не перейдет, если даже предложения не было)))
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#5  Frankenstein   (Сегодня, 19:08)
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA085
нап из бельгийского чемпа это кот в мешке,там более за такие ценники

просто ваш удел Нисимуры и хрустальные Абели за бесплатно,не по Женьке шапка,а Бельгия и Голландия половину топ клубов Европы обеспечила классными игроками
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  KARASS   (Сегодня, 18:56)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Egorysche
ну а нафига ещё один?
Есть три топовых напа: Чалов, Абель, Сигурдсон
Есть три на замену: Жамалетдинов, Лассана, Нисимура

Сигурдсон не нап ине был а вот Нисимура просто не тянет для конюшни не годиться так что только в аренду годиться hushed
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#3  CSKA085  Москва (Сегодня, 18:47)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
нап из бельгийского чемпа это кот в мешке,там более за такие ценники
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 18:42)
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
он стоит как весь Цска,какой нафиг Мораес))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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