"Спартак" разорвал контракт с Самедовым. Болельщики недовольны, но повод абсолютно надуманный

Воспитанник "красно-белых" Александр Самедов, у которого оставалось ещё полгода в Народной команде, сегодня покинул клуб. Сам футболист хотел остаться, но "Спартаку" российский полузащитник оказался не нуженВ прошлом году вокруг экс-чемпиона было слишком много скандалов. Даже для самого безумного клуба России. Тревожный сентябрь перешёл в катастрофические октябрь и ноябрь, и эти месяцы напомнили нам старый-добрый "Спартак". Не спартанский отряд Карерры, а разлагающийся коллектив, вынужденный преодолевать сопротивление со стороны своих же фанатов.Было не до серьёзных достижений, которыми бредит Федун, не понимая, что для регулярного успеха необходима выстроенная система и адекватные взаимоотношения. Хотя бы стабилизировать ситуацию - в первую очередь, успокоить болельщиков и решить проблемы с Глушаковым.Это удалось, хотя и не полностью. Оппозиционеры среди фанатов остались в меньшинстве, но они остались.2019 клуб начинает, похоже, не слишком удачно. Клуб разорвал контракт с воспитанником Самедовым за полгода до его окончания. Назревает очередное недовольство.На самом деле, никакого повода для этого нет. И болельщики, лютующие сейчас по всему интернету, гневаясь в комментариях и блогах, напоминают охочих до истерик вахтёрш, замученных к тому же комплексами: потому что в любом жесте они видят оскорбление.Самедов был не нужен "Спартаку" в этом сезоне. В теории он мог бы пригодиться Кононову весной, но только при условии, что половина состава разбежится или футболистов массово начнет бить падучая. Но и то - в таком случае было бы благороднее дёрнуть кого-нибудь из молодёжки.У "Спартака" просто не было никаких причин держать Самедова эти полгода. То, что он воспитанник и помог клубу взять чемпионство, конечно, здорово, только вот теперь это уже не играет роли. Всё-таки надо понимать, что футбольный клуб это не городская библиотека, откуда не станут выгонять старушку уборщицу, которая не может как следует вымести пол, - ведь она работает здесь уже двадцать лет.Тем более, Александру выплатили зарплату до конца контракта. И вполне сносно проводили - по крайней мере, лучше, чем Карреру. Или вы считаете, что Самедов заслужил какой-нибудь товарищеский матч между друзьями футболиста и основным составом "Спартака"? Послушайте, мероприятий подобного рода удостаиваются только легенды. Александр Самедов честно работал, ни в каких скандалах и сомнительных историях, в отличие от того же Глушакова, замечен не был, но Александр всё же не легенда. Он обычный, даже довольно средний игрок.Если поверить в то, что Самедова выгнали только потому, что он не входит в так называемую "Ромашку", если поверить в то, что Глушакова и Комбарова давно бы уволили, но это не позволяет сделать объединение игроков, то нынешний футбольный клуб "Спартак" стоило бы разрушить, а на его камнях построить ту Народную команду, которую мы заслуживаем.Нет, серьёзно. Я верю в ОПГ "Ромашку" - костяк российских футболистов, которые держатся вместе. Я верю, что они способны были слить Карреру. Для саботажа чаще всего не нужно особенных сил и умений. Достаточно иметь доверие, чтобы его предать. И особенно легко это делать на футбольном поле, где не совсем понятно, то ли ты сознательно хочешь убрать своего наставника, то ли просто расстроился из-за развода, например, и не способен показывать уровень.Но вот убеждения некоторых людей в том, что этот самый костяк мог спасти игрока, оставить его в команде, несмотря на то, что он не выходит даже с лавки и не нужен тренеру, - перебор. Или святая вера, что Глушакова не увольняют, потому что взбунтуется Комбаров и Ребров.Да уж, "Спартак" этого не переживёт.Всё это начинает напоминать абсурдную теорию заговоров. Болельщики "Спартака" такое любят, просто это почему-то забылось: когда фанаты "красно-белых" ещё не отвыкли от роли всемощного доминатора, но результаты уже подводили, ходили вполне серьёзные слухи о том, что великим "Спартаку" не дают быть внешние силы.Теперь - враг точит Народную команду изнутри.Фото: Global Look Press // Советский Спорт