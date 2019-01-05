Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:00
Максим Глушенков: Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем
Максим Глушенков: Глушакова убрали не из-за лайков. Там, вероятно, было что-то еще, о чем мы не знаем
20:11
Алексей Еременко: у Сергея закончилась аренда в "Спартаке". А СМИ написали, что его вычеркнули из списков, мол, он такой плохой... Просто сказка... (6)
Алексей Еременко: у Сергея закончилась аренда в "Спартаке". А СМИ написали, что его вычеркнули из списков, мол, он такой плохой... Просто сказка... (6)
19:09
"Спартак" разорвал контракт с Самедовым. Болельщики недовольны, но повод абсолютно надуманный (13)
"Спартак" разорвал контракт с Самедовым. Болельщики недовольны, но повод абсолютно надуманный (13)
17:09
Марко Трабукки: уверен, Еременко не только останется в "Спартаке". Он будет играть ключевую роль в успехах команды (34)
Марко Трабукки: уверен, Еременко не только останется в "Спартаке". Он будет играть ключевую роль в успехах команды (34)
13:37
Легенда "Зенита" и Инстаграма возвращается в "Ростов"? 2 года из жизни Ивана Новосельцева (11)
Легенда "Зенита" и Инстаграма возвращается в "Ростов"? 2 года из жизни Ивана Новосельцева (11)
13:00
ЦСКА договорился с Абелем Эрнандесом о продолжении сотрудничества - он останется в клубе до конца сезона-2018/19 (7)
ЦСКА договорился с Абелем Эрнандесом о продолжении сотрудничества - он останется в клубе до конца сезона-2018/19 (7)
11:23
"Ля Кони" - ЦСКА рассекретил архивное видео с Леонидом Слуцким в роли повара ресторана (видео) (4)
"Ля Кони" - ЦСКА рассекретил архивное видео с Леонидом Слуцким в роли повара ресторана (видео) (4)
10:39
Тьерри Анри: тренерский штаб "Монако" в отпуске провел большую подготовку для того, чтобы исправить нынешнюю ситуацию
Тьерри Анри: тренерский штаб "Монако" в отпуске провел большую подготовку для того, чтобы исправить нынешнюю ситуацию
"Спартак" разорвал контракт с Самедовым. Болельщики недовольны, но повод абсолютно надуманный
Воспитанник "красно-белых" Александр Самедов, у которого оставалось ещё полгода в Народной команде, сегодня покинул клуб. Сам футболист хотел остаться, но "Спартаку" российский полузащитник оказался не нужен
В прошлом году вокруг экс-чемпиона было слишком много скандалов. Даже для самого безумного клуба России. Тревожный сентябрь перешёл в катастрофические октябрь и ноябрь, и эти месяцы напомнили нам старый-добрый "Спартак". Не спартанский отряд Карерры, а разлагающийся коллектив, вынужденный преодолевать сопротивление со стороны своих же фанатов.
Было не до серьёзных достижений, которыми бредит Федун, не понимая, что для регулярного успеха необходима выстроенная система и адекватные взаимоотношения. Хотя бы стабилизировать ситуацию - в первую очередь, успокоить болельщиков и решить проблемы с Глушаковым.
Это удалось, хотя и не полностью. Оппозиционеры среди фанатов остались в меньшинстве, но они остались.
2019 клуб начинает, похоже, не слишком удачно. Клуб разорвал контракт с воспитанником Самедовым за полгода до его окончания. Назревает очередное недовольство.
На самом деле, никакого повода для этого нет. И болельщики, лютующие сейчас по всему интернету, гневаясь в комментариях и блогах, напоминают охочих до истерик вахтёрш, замученных к тому же комплексами: потому что в любом жесте они видят оскорбление.
Самедов был не нужен "Спартаку" в этом сезоне. В теории он мог бы пригодиться Кононову весной, но только при условии, что половина состава разбежится или футболистов массово начнет бить падучая. Но и то - в таком случае было бы благороднее дёрнуть кого-нибудь из молодёжки.
У "Спартака" просто не было никаких причин держать Самедова эти полгода. То, что он воспитанник и помог клубу взять чемпионство, конечно, здорово, только вот теперь это уже не играет роли. Всё-таки надо понимать, что футбольный клуб это не городская библиотека, откуда не станут выгонять старушку уборщицу, которая не может как следует вымести пол, - ведь она работает здесь уже двадцать лет.
Тем более, Александру выплатили зарплату до конца контракта. И вполне сносно проводили - по крайней мере, лучше, чем Карреру. Или вы считаете, что Самедов заслужил какой-нибудь товарищеский матч между друзьями футболиста и основным составом "Спартака"? Послушайте, мероприятий подобного рода удостаиваются только легенды. Александр Самедов честно работал, ни в каких скандалах и сомнительных историях, в отличие от того же Глушакова, замечен не был, но Александр всё же не легенда. Он обычный, даже довольно средний игрок.
Если поверить в то, что Самедова выгнали только потому, что он не входит в так называемую "Ромашку", если поверить в то, что Глушакова и Комбарова давно бы уволили, но это не позволяет сделать объединение игроков, то нынешний футбольный клуб "Спартак" стоило бы разрушить, а на его камнях построить ту Народную команду, которую мы заслуживаем.
Нет, серьёзно. Я верю в ОПГ "Ромашку" - костяк российских футболистов, которые держатся вместе. Я верю, что они способны были слить Карреру. Для саботажа чаще всего не нужно особенных сил и умений. Достаточно иметь доверие, чтобы его предать. И особенно легко это делать на футбольном поле, где не совсем понятно, то ли ты сознательно хочешь убрать своего наставника, то ли просто расстроился из-за развода, например, и не способен показывать уровень.
Но вот убеждения некоторых людей в том, что этот самый костяк мог спасти игрока, оставить его в команде, несмотря на то, что он не выходит даже с лавки и не нужен тренеру, - перебор. Или святая вера, что Глушакова не увольняют, потому что взбунтуется Комбаров и Ребров.
Да уж, "Спартак" этого не переживёт.
Всё это начинает напоминать абсурдную теорию заговоров. Болельщики "Спартака" такое любят, просто это почему-то забылось: когда фанаты "красно-белых" ещё не отвыкли от роли всемощного доминатора, но результаты уже подводили, ходили вполне серьёзные слухи о том, что великим "Спартаку" не дают быть внешние силы.
Теперь - враг точит Народную команду изнутри.
Фото: Global Look Press // Советский Спорт
Григорий Каленов, Rusfootball.info
В прошлом году вокруг экс-чемпиона было слишком много скандалов. Даже для самого безумного клуба России. Тревожный сентябрь перешёл в катастрофические октябрь и ноябрь, и эти месяцы напомнили нам старый-добрый "Спартак". Не спартанский отряд Карерры, а разлагающийся коллектив, вынужденный преодолевать сопротивление со стороны своих же фанатов.
Было не до серьёзных достижений, которыми бредит Федун, не понимая, что для регулярного успеха необходима выстроенная система и адекватные взаимоотношения. Хотя бы стабилизировать ситуацию - в первую очередь, успокоить болельщиков и решить проблемы с Глушаковым.
Это удалось, хотя и не полностью. Оппозиционеры среди фанатов остались в меньшинстве, но они остались.
2019 клуб начинает, похоже, не слишком удачно. Клуб разорвал контракт с воспитанником Самедовым за полгода до его окончания. Назревает очередное недовольство.
На самом деле, никакого повода для этого нет. И болельщики, лютующие сейчас по всему интернету, гневаясь в комментариях и блогах, напоминают охочих до истерик вахтёрш, замученных к тому же комплексами: потому что в любом жесте они видят оскорбление.
Самедов был не нужен "Спартаку" в этом сезоне. В теории он мог бы пригодиться Кононову весной, но только при условии, что половина состава разбежится или футболистов массово начнет бить падучая. Но и то - в таком случае было бы благороднее дёрнуть кого-нибудь из молодёжки.
У "Спартака" просто не было никаких причин держать Самедова эти полгода. То, что он воспитанник и помог клубу взять чемпионство, конечно, здорово, только вот теперь это уже не играет роли. Всё-таки надо понимать, что футбольный клуб это не городская библиотека, откуда не станут выгонять старушку уборщицу, которая не может как следует вымести пол, - ведь она работает здесь уже двадцать лет.
Тем более, Александру выплатили зарплату до конца контракта. И вполне сносно проводили - по крайней мере, лучше, чем Карреру. Или вы считаете, что Самедов заслужил какой-нибудь товарищеский матч между друзьями футболиста и основным составом "Спартака"? Послушайте, мероприятий подобного рода удостаиваются только легенды. Александр Самедов честно работал, ни в каких скандалах и сомнительных историях, в отличие от того же Глушакова, замечен не был, но Александр всё же не легенда. Он обычный, даже довольно средний игрок.
Если поверить в то, что Самедова выгнали только потому, что он не входит в так называемую "Ромашку", если поверить в то, что Глушакова и Комбарова давно бы уволили, но это не позволяет сделать объединение игроков, то нынешний футбольный клуб "Спартак" стоило бы разрушить, а на его камнях построить ту Народную команду, которую мы заслуживаем.
Нет, серьёзно. Я верю в ОПГ "Ромашку" - костяк российских футболистов, которые держатся вместе. Я верю, что они способны были слить Карреру. Для саботажа чаще всего не нужно особенных сил и умений. Достаточно иметь доверие, чтобы его предать. И особенно легко это делать на футбольном поле, где не совсем понятно, то ли ты сознательно хочешь убрать своего наставника, то ли просто расстроился из-за развода, например, и не способен показывать уровень.
Но вот убеждения некоторых людей в том, что этот самый костяк мог спасти игрока, оставить его в команде, несмотря на то, что он не выходит даже с лавки и не нужен тренеру, - перебор. Или святая вера, что Глушакова не увольняют, потому что взбунтуется Комбаров и Ребров.
Да уж, "Спартак" этого не переживёт.
Всё это начинает напоминать абсурдную теорию заговоров. Болельщики "Спартака" такое любят, просто это почему-то забылось: когда фанаты "красно-белых" ещё не отвыкли от роли всемощного доминатора, но результаты уже подводили, ходили вполне серьёзные слухи о том, что великим "Спартаку" не дают быть внешние силы.
Теперь - враг точит Народную команду изнутри.
Фото: Global Look Press // Советский Спорт
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.