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"Спартак" разорвал контракт с Самедовым. Болельщики недовольны, но повод абсолютно надуманный

Воспитанник "красно-белых" Александр Самедов, у которого оставалось ещё полгода в Народной команде, сегодня покинул клуб. Сам футболист хотел остаться, но "Спартаку" российский полузащитник оказался не нужен

"Спартак" разорвал контракт с Самедовым. Болельщики недовольны, но повод абсолютно надуманный

В прошлом году вокруг экс-чемпиона было слишком много скандалов. Даже для самого безумного клуба России. Тревожный сентябрь перешёл в катастрофические октябрь и ноябрь, и эти месяцы напомнили нам старый-добрый "Спартак". Не спартанский отряд Карерры, а разлагающийся коллектив, вынужденный преодолевать сопротивление со стороны своих же фанатов.

Было не до серьёзных достижений, которыми бредит Федун, не понимая, что для регулярного успеха необходима выстроенная система и адекватные взаимоотношения. Хотя бы стабилизировать ситуацию - в первую очередь, успокоить болельщиков и решить проблемы с Глушаковым.

Это удалось, хотя и не полностью. Оппозиционеры среди фанатов остались в меньшинстве, но они остались.

2019 клуб начинает, похоже, не слишком удачно. Клуб разорвал контракт с воспитанником Самедовым за полгода до его окончания. Назревает очередное недовольство.


На самом деле, никакого повода для этого нет. И болельщики, лютующие сейчас по всему интернету, гневаясь в комментариях и блогах, напоминают охочих до истерик вахтёрш, замученных к тому же комплексами: потому что в любом жесте они видят оскорбление.

Самедов был не нужен "Спартаку" в этом сезоне. В теории он мог бы пригодиться Кононову весной, но только при условии, что половина состава разбежится или футболистов массово начнет бить падучая. Но и то - в таком случае было бы благороднее дёрнуть кого-нибудь из молодёжки.

У "Спартака" просто не было никаких причин держать Самедова эти полгода. То, что он воспитанник и помог клубу взять чемпионство, конечно, здорово, только вот теперь это уже не играет роли. Всё-таки надо понимать, что футбольный клуб это не городская библиотека, откуда не станут выгонять старушку уборщицу, которая не может как следует вымести пол, - ведь она работает здесь уже двадцать лет.

Тем более, Александру выплатили зарплату до конца контракта. И вполне сносно проводили - по крайней мере, лучше, чем Карреру. Или вы считаете, что Самедов заслужил какой-нибудь товарищеский матч между друзьями футболиста и основным составом "Спартака"? Послушайте, мероприятий подобного рода удостаиваются только легенды. Александр Самедов честно работал, ни в каких скандалах и сомнительных историях, в отличие от того же Глушакова, замечен не был, но Александр всё же не легенда. Он обычный, даже довольно средний игрок.

Если поверить в то, что Самедова выгнали только потому, что он не входит в так называемую "Ромашку", если поверить в то, что Глушакова и Комбарова давно бы уволили, но это не позволяет сделать объединение игроков, то нынешний футбольный клуб "Спартак" стоило бы разрушить, а на его камнях построить ту Народную команду, которую мы заслуживаем.

Нет, серьёзно. Я верю в ОПГ "Ромашку" - костяк российских футболистов, которые держатся вместе. Я верю, что они способны были слить Карреру. Для саботажа чаще всего не нужно особенных сил и умений. Достаточно иметь доверие, чтобы его предать. И особенно легко это делать на футбольном поле, где не совсем понятно, то ли ты сознательно хочешь убрать своего наставника, то ли просто расстроился из-за развода, например, и не способен показывать уровень.

Но вот убеждения некоторых людей в том, что этот самый костяк мог спасти игрока, оставить его в команде, несмотря на то, что он не выходит даже с лавки и не нужен тренеру, - перебор. Или святая вера, что Глушакова не увольняют, потому что взбунтуется Комбаров и Ребров.

Да уж, "Спартак" этого не переживёт.

Всё это начинает напоминать абсурдную теорию заговоров. Болельщики "Спартака" такое любят, просто это почему-то забылось: когда фанаты "красно-белых" ещё не отвыкли от роли всемощного доминатора, но результаты уже подводили, ходили вполне серьёзные слухи о том, что великим "Спартаку" не дают быть внешние силы.

Теперь - враг точит Народную команду изнутри.

Фото: Global Look Press // Советский Спорт

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 19:09
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13
(6)
#13  пушкин  спб (Сегодня, 20:51)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Это легко объяснить, во-первых 90% болел в России сейчас беспробудно пьянствует и будет пить ещё 5 дней минимум, а как известно, минимум 50% выпивших солидную дозу алкоголя превращаются в агрессивное быдло, которое во всём видит врагов и неуважение к себе. Отсюда и комментарии такие гневные.

А я думаю, тут дело не в этом, ведь написано "Болельщики недовольны", а ты припомнишь, когда это стадо вообще было у них довольно....???? Нет, не вспомнишь, и водка тут не причём: что нажравшись, что по трезвяне, если ума нету, то в любом состоянии они УО.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#12  Волжанин   (Сегодня, 20:46)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кот КБ Матроскин

а что ж не к заднеприводным

Так они же его только что уволили.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#11  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:34)
  • -3
  •  (3)

Цитата: Кепончег УЕФА
Автор, говна поешь. опять.

вот-вот..
поел бы и успокоился, неча бучу подымать..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#10  oblom   (Сегодня, 20:34)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Beer-man
В статье инфа, что ЗП выплачена по контракту вся.
Если это действительно так, то Федун заплатил деньги и отправил паспортиста отдыхать. На вольные хлеба. При чем не самого плохого и он стабильно может в концовке минут 30-35 отработать по полной.
Смешно будет, если Самедов на полгода в Локо вернется и вынесет мясо из зоны ЛЕ.

Да ничего он уже давно не отрабатывал.Время пришло,так что спасибо Саша и досвиданья.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#9  СуперШтангист   (Сегодня, 20:27)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
И болельщики, лютующие сейчас по всему интернету, гневаясь в комментариях и блогах, напоминают охочих до истерик вахтёрш, замученных к тому же комплексами: потому что в любом жесте они видят оскорбление.

Это легко объяснить, во-первых 90% болел в России сейчас беспробудно пьянствует и будет пить ещё 5 дней минимум, а как известно, минимум 50% выпивших солидную дозу алкоголя превращаются в агрессивное быдло, которое во всём видит врагов и неуважение к себе. Отсюда и комментарии такие гневные.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#8  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 20:26)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Beer-man
Смешно будет, если Самедов на полгода в Локо вернется и вынесет мясо из зоны ЛЕ.

а что ж не к заднеприводным или к одноразовым?
Топикстартер пивас не свежий?))))


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Пид@р номер 1 - графин ачконафт
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#7  следующий   (Сегодня, 20:22)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
болельщики, лютующие сейчас по всему интернету, гневаясь в комментариях и блогах, напоминают охочих до истерик вахтёрш, замученных к тому же комплексами: потому что в любом жесте они видят оскорбление

Точно сказано.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#6  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 20:10)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Автор, говна поешь. опять.


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#5  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:07)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Если обязательства по контракту выполнены т.е. Самедов стал свободным агентом за 6 меясяцев до окончания контракта...то Самедову это только в плюс...а клуб либо лоханулся либо проявил к своему воспитаннику уважение.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#4  miktar   (Сегодня, 19:57)
  • -3
  •  (3)

Жизнь. Хорошо что не подсадили к тем двоим...
придраться было не к чему.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#3  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 19:46)
  • -2
  •  (2)

Riders1990,
Так сейчас в чем вина Самедова?
В том, что его на куй послали?


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#2  Riders1990  bunker (Сегодня, 19:37)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Beer-man
При чем не самого плохого и он стабильно может в концовке минут 30-35 отработать по полной.

Мог бы и причем мог бы и в Спартаке 2 играть и молодежи помогать.А его уже получается 2 раза киданул родной клуб,первый раз когда купили Быстрова и сейчас


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#1  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 19:32)
  • -2
  •  (6)

В статье инфа, что ЗП выплачена по контракту вся.
Если это действительно так, то Федун заплатил деньги и отправил паспортиста отдыхать. На вольные хлеба. При чем не самого плохого и он стабильно может в концовке минут 30-35 отработать по полной.
Смешно будет, если Самедов на полгода в Локо вернется и вынесет мясо из зоны ЛЕ.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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