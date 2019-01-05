Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Анжи" объявил об уходе Новосельцева

Защитник Иван Новосельцев, права на которого принадлежат "Зениту", покинул "Анжи", сообщает ФК "Анжи Махачкала".

27-летний футболист выступал за "Анжи" в течение первой половины сезона на правах аренды. Новосельцев провел 10 матчей Премьер-Лиги и отличился одним забитым мячом в ворота "Оренбурга". Кроме того, он сыграл в кубковой встрече с "Чайкой" из Песчанокопска.
Теги: Анжи Новосельцев Зенит
Сегодня, 21:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.