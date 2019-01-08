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"Оренбург" на первом сборе в Турции проведет два контрольных матча с румынскими клубами

"Оренбург" в ближайшие дни отправится на первый предсезонный сбор в турецкий Белек.

Пресс-служба клуба сообщила, что оренбуржцы проведут две контрольных встречи, 18 и 21 января, с румынскими "Астрой" и "Ботошани".
Теги: Оренбург
Сегодня, 13:38
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