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Ивелин Попов рассказал о своем будущем

Болгарский полузащитник Ивелин Попов рассказал о вариантах продолжения своей карьеры после расторжения контракта со "Спартаком".

"У меня есть три-четыре предложения. Поступило грандиозное предложение из Китая, но я не собираюсь ехать в Азию, особенно во вторую лигу.

Мной интересуются три клуба из России, и в местном чемпионате я ощущаю себя вполне комфортно. Были разговоры с командами из других чемпионатов, но я не хочу вдаваться в подробности.

Думаю, в течение десяти дней я приму решение о том, где продолжить карьеру", — приводит слова Попова Sportal.bg.

31-летний болгарин выступал за "Спартак" с 2015 года.
Теги: Попов Спартак
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