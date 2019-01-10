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Сергей Прядкин: мы перенесем три ответных матча четвертьфинала Кубка России на весну

И.о. президента РФС Сергей Прядкин рассказал о переносе трех ответных четвертьфинальных матчей Олимп-Кубка России на более поздний срок.

"Я, как исполняющий обязанности президента РФС, дал поручения Сергею Куликову (руководитель департамента профессионального футбола) о переносе трех игр Кубка на более поздний срок.

Речь идет о переносе трех матчей: "Рубин" - "Локомотив" (23 февраля), "Урал" - "Спартак", "Арсенал" - "Оренбург" (обе игры – 24 февраля) на более поздний срок.

Матч "Ростов" - "Краснодар" (23 февраля) состоится в намеченный срок. Это связано с участием "Краснодара" в Лиге Европы. Все остальные матчи будут перенесены на более благоприятный срок.

Есть договоренность с УЕФА о том, что игры можем провести в дни встреч еврокубков", – цитирует Прядкина "СЭ".
Сегодня, 14:40
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#4  sergey3709   (Сегодня, 16:50)
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online

О чем думали,когда строили стадионы без крыш в нашей зоне!
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 15:49)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dekkaktus
Краснодар не сможет играть 23 февраля, так как 21 играет в ЛЕ, а по правилам между матчами должно пройти минимум 48 часов

partia skazhet nado, komsomol otvetit - yest!


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кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 15:22)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Краснодар не сможет играть 23 февраля, так как 21 играет в ЛЕ, а по правилам между матчами должно пройти минимум 48 часов
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 15:04)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ti tam 4e zadumal perenosit, obnaglel 4to li ramsenish


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кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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