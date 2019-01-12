Луис Адриано: Каррера много сделал, и его отставка была внезапной

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:39
Луис Адриано: Каррера ушел, Глушаков остался. Он будет с нами и в плохие времена, и в хорошие (1)
Луис Адриано: Каррера ушел, Глушаков остался. Он будет с нами и в плохие времена, и в хорошие (1)
15:50
Тренер "Эвертона" - о Влашиче: его отдали в аренду для получения практики, а не для продажи (4)
Тренер "Эвертона" - о Влашиче: его отдали в аренду для получения практики, а не для продажи (4)
15:24
Ивелин Попов не перейдет в "Рубин" - клуб смог предложить ему оклад менее 20 тыс евро в месяц (4)
Ивелин Попов не перейдет в "Рубин" - клуб смог предложить ему оклад менее 20 тыс евро в месяц (4)
13:55
Буффон: я странный человек - мне уже 40 лет, а думаю о себе как о 20-летнем. Мои амбиции только растут
Буффон: я странный человек - мне уже 40 лет, а думаю о себе как о 20-летнем. Мои амбиции только растут
13:42
Эльмир Набиуллин удивился, что "Фенербахче" занимает предпоследнее место в чемпионате Турции (2)
Эльмир Набиуллин удивился, что "Фенербахче" занимает предпоследнее место в чемпионате Турции (2)
13:04
Главный тренер "Лидса" заслал шпиона на базу соперника. Что происходит в английском чемпионшипе?
Главный тренер "Лидса" заслал шпиона на базу соперника. Что происходит в английском чемпионшипе?
12:12
Президент "Торпедо": надеемся, что в ближайшее время снова будем играть в высшем дивизионе (2)
Президент "Торпедо": надеемся, что в ближайшее время снова будем играть в высшем дивизионе (2)
Вчера, 23:49
Орлов - о Мхитаряне: у него русская бабушка, так что он не прочь поиграть в РПЛ, но позже (17)
Орлов - о Мхитаряне: у него русская бабушка, так что он не прочь поиграть в РПЛ, но позже (17)
Вчера, 23:03
Вадим Васильев: Фабрегас – игрок мирового уровня, его трансфер демонстрирует амбиции "Монако" (1)
Вадим Васильев: Фабрегас – игрок мирового уровня, его трансфер демонстрирует амбиции "Монако" (1)
Вчера, 21:41
Московский "Арарат" вернется в Россию и со следующего года будет выступать во второй лиге (3)
Московский "Арарат" вернется в Россию и со следующего года будет выступать во второй лиге (3)
Вчера, 21:37
"Ростов" разошелся миром с албанским "Кукеши" (1)
"Ростов" разошелся миром с албанским "Кукеши" (1)
Вчера, 21:36
"Монако" объявил о переходе Сеска Фабрегаса (1)
"Монако" объявил о переходе Сеска Фабрегаса (1)
Вчера, 20:57
Неймар пять раз звонил в "Барселону", пытаясь вернуться (3)
Неймар пять раз звонил в "Барселону", пытаясь вернуться (3)
Луис Адриано: Каррера много сделал, и его отставка была внезапной
Нападающий "Спартака" Луис Адриано признался, что расстроился, когда узнал об увольнении главного тренера Массимо Карреры.
"Столь быстрого ухода Массимо мы не ожидали. Он достаточно много сделал для клуба, и его отставка была внезапной. Конечно, я расстроился, поскольку это он привел меня в "Спартак". На смену ему клуб, видимо, искал более опытного тренера. Так что уход Рианчо не был неожиданным. Все-таки он работал помощником Карреры и ушел вслед за ним.
Почему-то в этот момент какие-то люди начали говорить, что я не понимаю, что делать, что хочу уйти из "Спартака". Но они не знали, что происходило в команде. И не понимали. Я не сыграл в нескольких матчах, и началось: Адриано уходит, Адриано не нравится в команде… Откуда это пошло? Ни я, ни клуб не делали никаких заявлений. Что за бред?", - цитирует Адриано Sport24.
"Столь быстрого ухода Массимо мы не ожидали. Он достаточно много сделал для клуба, и его отставка была внезапной. Конечно, я расстроился, поскольку это он привел меня в "Спартак". На смену ему клуб, видимо, искал более опытного тренера. Так что уход Рианчо не был неожиданным. Все-таки он работал помощником Карреры и ушел вслед за ним.
Почему-то в этот момент какие-то люди начали говорить, что я не понимаю, что делать, что хочу уйти из "Спартака". Но они не знали, что происходило в команде. И не понимали. Я не сыграл в нескольких матчах, и началось: Адриано уходит, Адриано не нравится в команде… Откуда это пошло? Ни я, ни клуб не делали никаких заявлений. Что за бред?", - цитирует Адриано Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.