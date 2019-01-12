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Луис Адриано: Каррера много сделал, и его отставка была внезапной

Нападающий "Спартака" Луис Адриано признался, что расстроился, когда узнал об увольнении главного тренера Массимо Карреры.

"Столь быстрого ухода Массимо мы не ожидали. Он достаточно много сделал для клуба, и его отставка была внезапной. Конечно, я расстроился, поскольку это он привел меня в "Спартак". На смену ему клуб, видимо, искал более опытного тренера. Так что уход Рианчо не был неожиданным. Все-таки он работал помощником Карреры и ушел вслед за ним.

Почему-то в этот момент какие-то люди начали говорить, что я не понимаю, что делать, что хочу уйти из "Спартака". Но они не знали, что происходило в команде. И не понимали. Я не сыграл в нескольких матчах, и началось: Адриано уходит, Адриано не нравится в команде… Откуда это пошло? Ни я, ни клуб не делали никаких заявлений. Что за бред?", - цитирует Адриано Sport24.
Теги: Адриано Каррера Спартак
Сегодня, 16:12
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