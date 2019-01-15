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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Адвокат Мамаева: не вижу препятствий для проведения матча в "Бутырке"
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что его клиент не менял решения и намерен принять участие в футбольном матче на территории СИЗО №2 "Бутырка", где он заключен до 8 февраля по делу об избиении федерального чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Другими фигурантами дела являются нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий.
Также Бушманов высказался по поводу заявления некоторых членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, которые считают, что если матч состоится, ФСИН нарушит несколько статей закона о содержании под стражей.
– Как можете прокомментировать заявление некоторых членов ОНК Москвы о готовности обратиться в Генпрокуратуру и СК РФ для оценки действий должностных лиц ФСИН по поводу проведения матча?
– Не знаком с таким заявлением. Знаю, что один из членов ОНК, Ева Меркачева, является соорганизатором. Это же не матч, а просто спортивное мероприятие в условиях изоляции. Там все режимные условия будут соблюдены. Не вижу никаких, в том числе правовых, препятствий для непроведения данного мероприятия.
– В заявлении ОНК отмечается, что проведение матча нарушит несколько статей закона о содержании под стражей.
– Не знаком с этим заявлением, так что дать соответствующую оценку дать не могу.
– Как Павел оценивает свою физическую готовность?
– Павел дал письменное согласие, свое намерение принять участие в матче он не менял.
– Недавно Александр Кокорин жаловался на боли в колене. Нет ли у Павла проблем со здоровьем?
– У Павла тоже были травмы, связанные со спортивной деятельностью. Я так понимаю, он не видит препятствий участию в этом матче. Это же будет сокращенный по времени, мини-футбольный матч. Не думаю, что это может как-то повлиять на здоровье кого-либо из участников этого мероприятия.
– Есть ли информация о том, посетят ли матч в "Бутырке" Пак, Гайсин и Соловчук?
– Конечно, нет. Это неизвестно. Вряд ли будут приглашать потерпевших. В любом случае, Павел не возражает. Это была бы дополнительная возможность, в том числе, принять меры к примирению с одним из потерпевших, в отношении которого были совершены действия, являющиеся основанием для обвинения.
"Спорт-Экспресс"
Другими фигурантами дела являются нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также детский тренер Александр Протасовицкий.
Также Бушманов высказался по поводу заявления некоторых членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, которые считают, что если матч состоится, ФСИН нарушит несколько статей закона о содержании под стражей.
– Как можете прокомментировать заявление некоторых членов ОНК Москвы о готовности обратиться в Генпрокуратуру и СК РФ для оценки действий должностных лиц ФСИН по поводу проведения матча?
– Не знаком с таким заявлением. Знаю, что один из членов ОНК, Ева Меркачева, является соорганизатором. Это же не матч, а просто спортивное мероприятие в условиях изоляции. Там все режимные условия будут соблюдены. Не вижу никаких, в том числе правовых, препятствий для непроведения данного мероприятия.
– В заявлении ОНК отмечается, что проведение матча нарушит несколько статей закона о содержании под стражей.
– Не знаком с этим заявлением, так что дать соответствующую оценку дать не могу.
– Как Павел оценивает свою физическую готовность?
– Павел дал письменное согласие, свое намерение принять участие в матче он не менял.
– Недавно Александр Кокорин жаловался на боли в колене. Нет ли у Павла проблем со здоровьем?
– У Павла тоже были травмы, связанные со спортивной деятельностью. Я так понимаю, он не видит препятствий участию в этом матче. Это же будет сокращенный по времени, мини-футбольный матч. Не думаю, что это может как-то повлиять на здоровье кого-либо из участников этого мероприятия.
– Есть ли информация о том, посетят ли матч в "Бутырке" Пак, Гайсин и Соловчук?
– Конечно, нет. Это неизвестно. Вряд ли будут приглашать потерпевших. В любом случае, Павел не возражает. Это была бы дополнительная возможность, в том числе, принять меры к примирению с одним из потерпевших, в отношении которого были совершены действия, являющиеся основанием для обвинения.
"Спорт-Экспресс"
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