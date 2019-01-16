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Селихов и Гулиев в стартовом составе "Спартака" на первый матч в 2019 году

Стал известен стартовый состав "Спартака" на контрольный матч против ташкентского "Локомотива".

С первых минут на поле появится полузащитник Аяз Гулиев, вернувшийся в "Спартак" из "Ростова" зимой. Ворота красно-белых в первом матче в 2019 году будет защищать Александр Селихов, который из-за травмы не играл последние восемь месяцев.

"Спартак": Селихов, Рассказов, Миронов, Джикия, Комбаров, Гулиев, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Ханни, Адриано.

Предстоящий контрольный матч пройдет в Дубае (ОАЭ) и начнется в 14:00 по московскому времени.
Теги: Спартак Гулиев Селихов
Сегодня, 13:39
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(3)
#7  МАРТ  тюмень (Сегодня, 15:04)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: utekay
а где глянуть на столь знаменательное событие? на первый свино.б в наступивший год Свиньи smirk

Нигде, телевизионщики беспокоятся о своей репутации.

а ты? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 15:02)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Нигде

тыц

Купили какой-то дохлый сайт, которому всё равно, что показывать, хоть спартак, что порнуху.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  andrews74  Ухта (Сегодня, 14:43)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
И, конечно же, первыми отписались неадекваты других великих клубов.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 14:38)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Нигде

тыц


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 14:21)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
а где глянуть на столь знаменательное событие? на первый свино.б в наступивший год Свиньи smirk

Нигде, телевизионщики беспокоятся о своей репутации.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Lols  Лондон (Сегодня, 14:02)
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Насрать вообще на говно клуп
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 13:59)
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
а где глянуть на столь знаменательное событие? на первый свино.б в наступивший год Свиньи smirk


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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