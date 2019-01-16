Селихов и Гулиев в стартовом составе "Спартака" на первый матч в 2019 году

Стал известен стартовый состав "Спартака" на контрольный матч против ташкентского "Локомотива".С первых минут на поле появится полузащитник Аяз Гулиев, вернувшийся в "Спартак" из "Ростова" зимой. Ворота красно-белых в первом матче в 2019 году будет защищать Александр Селихов, который из-за травмы не играл последние восемь месяцев.Селихов, Рассказов, Миронов, Джикия, Комбаров, Гулиев, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Ханни, Адриано.Предстоящий контрольный матч пройдет в Дубае (ОАЭ) и начнется в 14:00 по московскому времени.